ناصر الجديع:" الهلال يهزم الصافرة وأخطائها السافرة "

ماجد محمد (صدى):
علق الإعلامي الرياضي ناصر الجديع على فوز الهلال على الرائد بهدف نظيف، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم، ضمن الجولة السابعة من دوري محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال " الجديع ":" الفريق البطل يهزم القرارات الباطلة، يكسب الخصم ويهزم الظلم والظلمة والغرف المظلمة، يهزم الصافرة وأخطائها السافرة "، مضيفا:" وهكذا فعل الهلال اليوم ".
وكان الهلال فاز على الرائد بنتيجة "1_0" في المباراة المقامة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، ضمن الجولة السابعة من دوري محمد بن سلمان للمحترفين.
ويواصل الهلال الانفراد بصدارة الدوري ويوسع الفارق مع أقرب ملاحقيه إلى 5 نقاط، بعد فوزه على الرائد بهدف علي البليهي.