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ناصر الجديع:" الهلال يهزم الصافرة وأخطائها السافرة "

Time منذ ساعة
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ناصر الجديع:" الهلال يهزم الصافرة وأخطائها السافرة "

ماجد محمد (صدى):
علق الإعلامي الرياضي ناصر الجديع على فوز الهلال على الرائد بهدف نظيف، خلال المباراة  التي جمعتهما اليوم، ضمن الجولة السابعة من دوري محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال " الجديع ":" الفريق البطل يهزم القرارات الباطلة، يكسب الخصم ويهزم الظلم والظلمة والغرف المظلمة، يهزم الصافرة وأخطائها السافرة "، مضيفا:" وهكذا فعل ‎الهلال اليوم ".

وكان الهلال فاز  على الرائد بنتيجة "1_0" في المباراة المقامة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، ضمن الجولة السابعة من دوري محمد بن سلمان للمحترفين.

 

‏ويواصل  الهلال الانفراد بصدارة الدوري ويوسع الفارق مع أقرب ملاحقيه إلى 5 نقاط، بعد فوزه على ‎الرائد بهدف علي البليهي.

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أحدث التعليقات

🚴‍♀️
لدغه العقرب لا تقتل البعير... يمقن حنش
الفاتح
اقول يا ناصر امس وانت تسخر من النصر وانه كثير التضلم من التحكيم واليوم تدعي ذالك,,
ابن حزم
لاحول ولا قوة الا بالله
حزين
دعوات العاطلين والفقراء والمساكين عليكم ٣٠٠ ريال طفسه اخ تفووووو
حزين
دعوات العاطلين والفقراء والمساكين عليكم ٣٠٠ ريال طفسه اخ تفووووو

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