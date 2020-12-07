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بالفيديو.. هيئة المهندسين: ضبطنا أكثر من 3 آلاف شهادة خبرة مزورة 

Time منذ 13 دقيقة
Views 1321
بالفيديو.. هيئة المهندسين: ضبطنا أكثر من 3 آلاف شهادة خبرة مزورة 

الرياض (صدى):
قال الأمين العام لهيئة المهندسين فرحان الشمري، إنه  تم ضبط أكثر من 3 آلاف شهادة خبرة مزورة، لافتا إلى وجود تنسيق مع النقابات العربية للتواصل بشأن التأكد من شهادات الخبرة.

 

ولفت " الشمري " خلال مداخلة هاتفية بقناة السعودية، إلى أنه يتم التأكد من شهادة الخبرة بواسطة الشركة التي تستقدم العمالة الوافدة، وذلك من خلال المقابلات الشخصية.

وأوضح أن دور الهيئة الهندسية يشمل التأكد من صحة شهادته الهندسية وامتلاكه خبرة لا تقل عن 5 سنوات.

 

وتابع:"  سيكون هناك توظيف لأكثر من 7 آلاف مهندس سعودي خلال 2021 "، مؤكدا أنه لا يمكن تغيير المهنة من فني إلى مهندس.

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أحدث التعليقات

algernaas4
الف مبرووووووووك يازعماء الفوز والثلاث نقاط
algernaas4
الف مبرووووووووك يازعماء الفوز والثلاث نقاط
ابو وليد
حتى الغاء الهدف الصحيح مليون في الميه والذي تسبب في توتير اللاعبين -- حكام الغفله ايش يبغون بالظبط الا اذا كانو موعودين بمكافآت ماليه ضخمه من اجل سلب الهلال حقوقه وهذا الظاهر
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههه .. .. لا تعليق ............... .
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله .. .. كم هو ذكي ..

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