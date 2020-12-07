النعيمة عن فوز الهلال: اللقاء فيه دروس كبيرة.. والأهم انتزاع الثلاث نقاط

ماجد محمد (صدى):
علق صالح النعيمه قائد المنتخب السعودي ونادي الهلال ومنتخب العرب سابقا على فوز نادي الهلال على الرائد في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، ضمن الجولة السابعة من دوري محمد بن سلمان للمحترفين .
وقال النعيمة: "خطوة مهمة للأمام ..اللقاء فيه دروس كبيرة ، والأهم هو انتزاع النقاط الثلاث وتدارك الأخطاء مستقبلاً بالتوفيق يالأزرق" ٠
كان نادي الهلال قد تغلب على الرائد بنتيجة "1_0" وافتتح مدافع الهلال على البليهي التسجيل في الدقيقة 83 ، وذلك بعدما ألغى حكم المباراة هدف أحرزه لاعب الهلال الشهراني بعد العودة لvar.