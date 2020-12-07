الجعيلان يهاجم حكم الفار:" لا أجد تبرير أو تفسير لتجاهلك هذا البلنتي الصارخ للهلال "

طلال الغامدي (صدى):
هاجم الإعلامي الرياضي سليمان الجعيلان، حكم الفار بسبب تجاهله ضربة جزاء للاعب الهلال بافيتيمبي غوميز.
وقال " الجعيلان ":" لا أجد تبرير أو تفسير لتجاهل حكم الفار لهذا البلنتي الواضح والصارخ للهلال إلا أن حكم الفار تأثر بثقافة الضجيج وهذه إحدى مشاكل بعض الحكام وهو الرضوخ لبكائيات ومناحات الأخير ".
وكان الهلال قهر الرائد بهدف نظيف في المباراة المقامة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، ضمن الجولة السابعة من دوري محمد بن سلمان للمحترفين.
ويواصل الهلال الانفراد بصدارة الدوري ويوسع الفارق مع أقرب ملاحقيه إلى 5 نقاط، بعد فوزه على الرائد بهدف علي البليهي.