 الجاسر يفتح النار على غرفة الفار:" لم تستدعي الحكم لاشتباه بوجود ضربة جزاء لغوميز "

نواف السالم (صدى):
علق الإعلامي الرياضي عبد الكريم الجاسر، على عدم استدعاء غرفة الفور للحكم لاشتباه بوجود ضربة جزاء للاعب الهلال بافيتيمبي غوميز.
وقال " الجاسر ":" غرفة الفار لم تستدعي الحكم لاشتباه بوجود ضربة جزاء للاعب بافيتيمبي غوميز، رغم أنها واضحة للجميع وكان ينتظر في ظل هذا الحرص الذي شاهدناه من حكام الفار على المشاركة في كل اللعبات أن يستعرضوا اللعبة للحكم وأمام الجماهير حتى تستمر الثقة ونبتعد عن التأويلات ".
وكان الهلال فاز على الرائد بنتيجة "1_0" في المباراة المقامة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، ضمن الجولة السابعة من دوري محمد بن سلمان للمحترفين.
وافتتح مدافع الهلال على البليهي التسجيل في الدقيقة 83 ، وذلك بعدما ألغى حكم المباراة هدف أحرزه لاعب الهلال الشهراني بعد العودة لvar.
ويواصل الهلال الانفراد بصدارة الدوري ويوسع الفارق مع أقرب ملاحقيه إلى 5 نقاط، بعد فوزه على الرائد بهدف علي البليهي.