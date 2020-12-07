شاهد.. شجار وشتائم بين برلمانيين داخل مجلس النواب 

تونس (صدى):
رصد مقطع فيديو شجار داخل البرلمان التونسي بين الكتلة الدستورية ونائب من ائتلاف تابع للإخوان وجه عبارات مُهينة للمرأة.
وبحسب الفيديو، فإن اجتماع لجنة المرأة بمجلس النواب التونسي، شهد شجارًا حادًا وتبادلًا للسباب والعنف بين ممثلي التيار الديمقراطي وائتلاف الكرامة.
وبدا في الفيديو النقاش بين ممثلي الكتلتين تطور إلى تشابك بالأيدي وتبادل الشتائم في أروقة البرلمان، فيما أصيب النائب في البرلمان عن الكتلة الديمقراطية أنور بن الشاهد، الذي قال إن الاعتداء عليه من قبل نواب الائتلاف الكرامة هو تجسيد فعلي لمفهوم الإرهاب، بحسب تعبيره.