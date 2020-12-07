أول فيديو لحادث انحدار شاحنة محملة بالرمل في نفق بالرياض

الرياض (صدى):
أظهر مقطع فيديو الحادث المروع الذي وقع في نفق طريق عمر بن عبدالعزيز مع طريق النهضة، والذي أسفر عن وفاة سائق.
وبين الفيديو انحدار مفاجئ لشاحنة محملة بالرمل، واصطدامها بسيارة متوقفة قبل سقوطها داخل النفق واصطدامت بسيارة أخرى أثناء مرورها بالنفق، مما نتج عنه وفاة سائقها.
وفي وقت سابق، صرَّح المُتحدث الإعلامي لمرور منطقة الرياض العقيد نواف السديري، بأن دوريات المرور باشرت حادثاً مرورياً عند الساعة 8:30 من صباح اليوم الاثنين الموافق 22 / 4 / 1442هـ، في نفق طريق عمر بن عبدالعزيز مع طريق النهضة.
وأوضح السديري، أن الحادث وقع نتيجة انحدار مفاجئ لشاحنة محملة بالرمل واصطدامها بسيارة متوقفة قبل سقوطها داخل النفق واصطدامها بسيارة أخرى أثناء مرورها بالنفق، مما نتج عنه وفاة سائقها، (مقيم من الجنسية السودانية بالعقد الثالث من العمر).