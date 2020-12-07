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بالفيديو.. معلومات مثيرة عن رحلة الشتاء والصيف في النماص

Time منذ 12 دقيقة
Views 1250
بالفيديو.. معلومات مثيرة عن رحلة الشتاء والصيف في النماص

عسير (صدى):
نشرت قناة الإخبارية تقرير مصور الضوء على رحلة، درج سكان المناطق المرتفعة في محافظة النماص بعسير، على القيام بها منذ آلاف السنين، ووصفها بـ"رحلة الشتاء والصيف".

و تدور الرحلة بين مرتفعات جبال السروات في جنوب غرب المملكة وسهول تهامة على الساحل الغربي، حيث يقوم سكان المناطق المرتفعة مع بداية الشتاء بشد الرحال منها هرباً من شدة البرد.

وأوضح عدد من أهالي المنطقة أن النماص ترتفع بنحو 2800 متر عن مستوى سطح البحر، ودرجات الحرارة بها تصل إلى صفر درجة مئوية أو أقل، ولذا يضطر السكان إلى مغادرة مساكنهم والنزول إلى تهامة حيث الأجواء المعتدلة، وذلك حفاظاً على سلامة أبنائهم ومواشيهم.

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أحدث التعليقات

رضا الغرباوي
ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة : { بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، ثلاث مرات، لم يضره شيء}. Selon 'Othman Ibn 'Affan (Radhia allaho anho), le Prophète (Salla allaho alayhi wassallam) a dit : « Rien ne saurait nuire à un serviteur qui répète trois fois, chaque matin et chaque soir : « Au Nom de Dieu dont la mention empêche toute chose de nuire, tant sur la Terre que dans le Ciel. Il entend toute chose et est Omniscient. » (Abou Dawud et Tirmdhi) فهذا من الأذكار العظيمة التي ينبغي أن يحافظ عليها المسلم كل صباح ومساء، ليكون بذلك محفوظا - بإذن الله تعالى - من أن يصيبه فجأة بلاء أو ضر مصيبة أو نحو ذلك والله الحافظ
ابن حزم
محتمل الحرامية يزوروه بالليل ويسرقون هالغبي وساعتها بيدري أنه أحمق .
winner4ever
الله يهديكم بس ... وهل هذا الموضوع يحتاج له خبر ... هذي من البداهيات
ابن حزم
لاحول ولا قوة الا بالله
winner4ever
وأضاف : النصر تضرر من التحكيم هذا الموسم في ظل وجود تقنية الـVAR، و أندية أخرى استفادة منها وحصلت على نقاط. كذلك يا ابوصقر لا تنسى تضرر من العين والسحر ... هههههه الله يهدي بس من ضحك عليك وقال انك إعلامي رياضي

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