بالفيديو.. معلومات مثيرة عن رحلة الشتاء والصيف في النماص

عسير (صدى):
نشرت قناة الإخبارية تقرير مصور الضوء على رحلة، درج سكان المناطق المرتفعة في محافظة النماص بعسير، على القيام بها منذ آلاف السنين، ووصفها بـ"رحلة الشتاء والصيف".
و تدور الرحلة بين مرتفعات جبال السروات في جنوب غرب المملكة وسهول تهامة على الساحل الغربي، حيث يقوم سكان المناطق المرتفعة مع بداية الشتاء بشد الرحال منها هرباً من شدة البرد.
وأوضح عدد من أهالي المنطقة أن النماص ترتفع بنحو 2800 متر عن مستوى سطح البحر، ودرجات الحرارة بها تصل إلى صفر درجة مئوية أو أقل، ولذا يضطر السكان إلى مغادرة مساكنهم والنزول إلى تهامة حيث الأجواء المعتدلة، وذلك حفاظاً على سلامة أبنائهم ومواشيهم.