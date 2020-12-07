مدرب برشلونة يصدم ميسي بتصريحاته المثيرة عن رونالدو 

وكالات (صدى):
صدم المدرب الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لنادي برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي بتصريحاته المثيرة عن البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس.
ورفض كومان تفضيل لاعبه الأرجنتيني ليونيل ميسي على منافسه البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس.
وعن المواجهة بين ميسي ورونالدو، أوضح كومان:" هناك فريقان كبيران في المجموعة، من المهم أن يكون هناك الأفضل، رونالدو واحد من أفضل اللاعبين الذين يسجلون باستمرار، وعمله يستحق التهنئة، سنحتاج للدفاع بشكل جيد والاحتفاظ بالكرة، لأنه إذا كان لديك الكرة فلن تكون في خطر ".
وتابع:" من الرائع الاستمتاع بميسي ورونالدو، إنهما على أعلى مستوى في العالم، هما الأفضل في الأعوام الـ 15 الأخيرة، نجاحاتهما لا تصدق، هما لاعبان مختلفان، ومن الصعب أن أقول من هو الأفضل، سيكون علينا الاستمتاع ".
ويحل يوفنتوس ضيفا على برشلونة، على ملعب كامب نو، الثلاثاء، لحساب الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.