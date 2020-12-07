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" التقاعد " تدعو المستفيدين من خدماتها إلى تزويدها بالحسابات البنكية الشخصية

Time منذ ساعة
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" التقاعد " تدعو المستفيدين من خدماتها إلى تزويدها بالحسابات البنكية الشخصية

الرياض (صدى):
دعت المؤسسة العامة للتقاعد المستفيدين من خدماتها إلى تزويدها بالحسابات البنكية الشخصية بسبب إيقاف التعامل بالوكالات.

 

وكانت مؤسسة التقاعد أشارت إلى أن تحديث البيانات يتم بشكل إلكتروني وبخطوات يسيرة عبر الدخول لبوابة المؤسسة، وتسجيل الدخول ثم النقر على أيقونة " تحديث البيانات " والتي تتيح للعميل تحديث بياناته كرقم الجوال، والبريد الإلكتروني، والمدينة، ومكان الإقامة، وصندوق البريد، لتصل للمستفيد بعد التحديث رسالة عبر رقم الجوال تفيد بحفظ البيانات ونجاح التحديث.

يذكر أن المؤسسة العامة للتقاعد دعت المستفيدين من المعاش التقاعدي أو وكلائهم سرعة إبلاغ المؤسسة مباشرة، عن التغير في حالة المستفيدين من توظف أو زواج أو وفاة.

وأكدت " التقاعد " أنه يجب على المستفيد أو الوكيل إبلاغ المؤسسة عن أي تغير يطرأ في الحالة الاجتماعية للمستفيد، التي تؤثر على صرف المعاش التقاعدي حتى لا يتم تحميل مبالغ مصروفة بالزيادة بغير وجه حق على المستفيدين جراء التأخير في الإبلاغ.

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أحدث التعليقات

رضا الغرباوي
ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة : { بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، ثلاث مرات، لم يضره شيء}. Selon 'Othman Ibn 'Affan (Radhia allaho anho), le Prophète (Salla allaho alayhi wassallam) a dit : « Rien ne saurait nuire à un serviteur qui répète trois fois, chaque matin et chaque soir : « Au Nom de Dieu dont la mention empêche toute chose de nuire, tant sur la Terre que dans le Ciel. Il entend toute chose et est Omniscient. » (Abou Dawud et Tirmdhi) فهذا من الأذكار العظيمة التي ينبغي أن يحافظ عليها المسلم كل صباح ومساء، ليكون بذلك محفوظا - بإذن الله تعالى - من أن يصيبه فجأة بلاء أو ضر مصيبة أو نحو ذلك والله الحافظ
ابن حزم
محتمل الحرامية يزوروه بالليل ويسرقون هالغبي وساعتها بيدري أنه أحمق .
winner4ever
الله يهديكم بس ... وهل هذا الموضوع يحتاج له خبر ... هذي من البداهيات
ابن حزم
لاحول ولا قوة الا بالله
winner4ever
وأضاف : النصر تضرر من التحكيم هذا الموسم في ظل وجود تقنية الـVAR، و أندية أخرى استفادة منها وحصلت على نقاط. كذلك يا ابوصقر لا تنسى تضرر من العين والسحر ... هههههه الله يهدي بس من ضحك عليك وقال انك إعلامي رياضي

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