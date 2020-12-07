" التقاعد " تدعو المستفيدين من خدماتها إلى تزويدها بالحسابات البنكية الشخصية

الرياض (صدى):
دعت المؤسسة العامة للتقاعد المستفيدين من خدماتها إلى تزويدها بالحسابات البنكية الشخصية بسبب إيقاف التعامل بالوكالات.
وكانت مؤسسة التقاعد أشارت إلى أن تحديث البيانات يتم بشكل إلكتروني وبخطوات يسيرة عبر الدخول لبوابة المؤسسة، وتسجيل الدخول ثم النقر على أيقونة " تحديث البيانات " والتي تتيح للعميل تحديث بياناته كرقم الجوال، والبريد الإلكتروني، والمدينة، ومكان الإقامة، وصندوق البريد، لتصل للمستفيد بعد التحديث رسالة عبر رقم الجوال تفيد بحفظ البيانات ونجاح التحديث.
يذكر أن المؤسسة العامة للتقاعد دعت المستفيدين من المعاش التقاعدي أو وكلائهم سرعة إبلاغ المؤسسة مباشرة، عن التغير في حالة المستفيدين من توظف أو زواج أو وفاة.
وأكدت " التقاعد " أنه يجب على المستفيد أو الوكيل إبلاغ المؤسسة عن أي تغير يطرأ في الحالة الاجتماعية للمستفيد، التي تؤثر على صرف المعاش التقاعدي حتى لا يتم تحميل مبالغ مصروفة بالزيادة بغير وجه حق على المستفيدين جراء التأخير في الإبلاغ.