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دولة تعتزم رفع حظر المكالمات على واتساب وفيس تايم 

Time منذ ساعة
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دولة تعتزم رفع حظر المكالمات على واتساب وفيس تايم 

دبي (صدى):
أوضح رئيس الأمن السيبراني في الحكومة الإماراتية محمد الكويتي، أن المناقشات جارية بشأن رفع الحظر المفروض على بعض خدمات بروتوكول الصوت عبر الإنترنت (VoIP) في دولة الإمارات، مثل واتساب وFaceTime.

 

و أشار إلى أنه تم فتح WhatsApp لجزء محدد من الوقت وتم استخدامه لإجراء بعض الاختبارات، بالتعاون من WhatsApp أنفسهم. هناك بعض اللوائح التي ما زالوا بحاجة إلى الالتزام بها، وهم يعملون على ذلك،  على الرغم من أنه لم يوضح ما هي هذه اللوائح، وفقاً لشبكة " CNBC ".

 

ولفت إلى أن خدمات مثل: مايكروسوفت تيمز، وزووم، وسكايب للأعمال تعمل الآن، مما يسمح بالعمل عن بعد والتعلم، ولكن واتساب، وفيس تايم، لا تزال محظورة للمكالمات الصوتية والمرئية، وهذا يعني أن السكان عادة ما تضطر إلى استخدام الخدمات القائمة على الرسوم من واحدة من مقدمي الاتصالات في الدولة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

شرحبيل
اهم شي انه خرونق
🚴‍♀️
القعره عاوز الشهره ..وحصلها
🚴‍♀️
سبحان الله... لزوم تحويطها بتراب وشبك
ابو محمد 😎 ✍️
تدريب متعوب عليه ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. اللهم يرحم من توفي ويشفي من اصيب .. آمين ..

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