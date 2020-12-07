دولة تعتزم رفع حظر المكالمات على واتساب وفيس تايم 

دبي (صدى):
أوضح رئيس الأمن السيبراني في الحكومة الإماراتية محمد الكويتي، أن المناقشات جارية بشأن رفع الحظر المفروض على بعض خدمات بروتوكول الصوت عبر الإنترنت (VoIP) في دولة الإمارات، مثل واتساب وFaceTime.
و أشار إلى أنه تم فتح WhatsApp لجزء محدد من الوقت وتم استخدامه لإجراء بعض الاختبارات، بالتعاون من WhatsApp أنفسهم. هناك بعض اللوائح التي ما زالوا بحاجة إلى الالتزام بها، وهم يعملون على ذلك، على الرغم من أنه لم يوضح ما هي هذه اللوائح، وفقاً لشبكة " CNBC ".
ولفت إلى أن خدمات مثل: مايكروسوفت تيمز، وزووم، وسكايب للأعمال تعمل الآن، مما يسمح بالعمل عن بعد والتعلم، ولكن واتساب، وفيس تايم، لا تزال محظورة للمكالمات الصوتية والمرئية، وهذا يعني أن السكان عادة ما تضطر إلى استخدام الخدمات القائمة على الرسوم من واحدة من مقدمي الاتصالات في الدولة.