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وفاة سائق الشاحنة المحملة بالرمل التي انحدرت في نفق عمر بن عبدالعزيز بالرياض

Time منذ 55 دقيقة
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وفاة سائق الشاحنة المحملة بالرمل التي انحدرت في نفق عمر بن عبدالعزيز بالرياض

الرياض (صدى):
إشارة لما نشرته "صدى" عن سقوط شاحنة محملة بالحصى من أعلى كوبري في الرياض ، نتج عنه وفاة سائق الشاحنة.

وفي التفاصيل ، صرَّح المُتحدث الإعلامي لمرور منطقة الرياض العقيد نواف السديري، بأن دوريات المرور باشرت حادثاً مرورياً عند الساعة 8:30 من صباح اليوم الاثنين الموافق 22 / 4 / 1442هـ، في نفق طريق عمر بن عبدالعزيز مع طريق النهضة.

وأوضح السديري، أن الحادث وقع نتيجة انحدار مفاجئ لشاحنة محملة بالرمل واصطدامها بسيارة متوقفة قبل سقوطها داخل النفق واصطدامها بسيارة أخرى أثناء مرورها بالنفق، مما نتج عنه وفاة سائقها، (مقيم من الجنسية السودانية بالعقد الثالث من العمر).

وأضاف المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض ياسر الجلاجل أنه تم إرسال ٣ فرق منها فرقة استجابة متقدمة وفرقتين أساسيتين بزمن إستجابة بلغ ٧ دقائق.

وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق في الحادث.

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بالصور.. سقوط شاحنة محملة بالحصى من أعلى كوبري في الرياض

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أحدث التعليقات

ابو ريماس
لاحظت شي مهم،، افتقار حكومة دولة الكويت الى التقنية والخدمات الأكترونية، ومازالو على النظام القديم بالكتابة اليدوية لجواز السفر والصورة العادية غير اكترونية وسهولت تزويره.
صالح محمد
الله يشغلكم بغير النصر من 2014 جلد الكل ماخلى احد 😂😂😂😂اجل ايقافة انتو ودكم انه يطلع من النصر جاب لكم الجنان راجع باذن الله 😎😎
صالح محمد
الله يشغلكم بغير النصر من 2014 جلد الكل ماخلى احد 😂😂😂😂اجل ايقافة انتو ودكم انه يطلع من النصر جاب لكم الجنان راجع باذن الله 😎😎
عبداللطيف العبداللطيف
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عبداللطيف العبداللطيف
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