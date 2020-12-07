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والد مبابي يرد على الشائعات حول مستقبله مع باريس سان جيرمان

Time منذ ساعتين
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والد مبابي يرد على الشائعات حول مستقبله مع باريس سان جيرمان

وكالات (صدى):
كشف والد جناح ومهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، عن مستقبله في ظل الشائعات التي تحوم حوله في الفترة الماضية.

ويذكر أن اسم مبابي يرتبط بإمكانية الرحيل أو البقاء عن باريس سان جيرمان، خاصة وأن عقده الحالي ينتهي بنهاية الموسم المقبل وتحديدًا في يونيو 2022، وحتى الآن، لم يتوصل لأي اتفاق مع الإدارة الفرنسية للتجديد.

وقال والد مبابي، ويلفرد،: "لا اعتقد أن كثرة الشائعات التي تحوم حول كيليان تزعجه، لماذا تريدون أن تزعجه وأن تؤثر على مستواه؟!".

وأضاف: "مبابي يلعب في فريق رائع ومحاط بلاعبين مميزين وهذا يسمح له بالوصول إلى أحلامه وطموحاته".

ويذكر أن المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان، ليوناردو أروخو، قد أكد في تصريحات صحفية خلال الساعات الماضية بأن المفاوضات مع مبابي قد بدأت وتسير في الطريق الصحيح.

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أحدث التعليقات

ابو ريماس
لاحظت شي مهم،، افتقار حكومة دولة الكويت الى التقنية والخدمات الأكترونية، ومازالو على النظام القديم بالكتابة اليدوية لجواز السفر والصورة العادية غير اكترونية وسهولت تزويره.
صالح محمد
الله يشغلكم بغير النصر من 2014 جلد الكل ماخلى احد 😂😂😂😂اجل ايقافة انتو ودكم انه يطلع من النصر جاب لكم الجنان راجع باذن الله 😎😎
صالح محمد
الله يشغلكم بغير النصر من 2014 جلد الكل ماخلى احد 😂😂😂😂اجل ايقافة انتو ودكم انه يطلع من النصر جاب لكم الجنان راجع باذن الله 😎😎
عبداللطيف العبداللطيف
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عبداللطيف العبداللطيف
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