والد مبابي يرد على الشائعات حول مستقبله مع باريس سان جيرمان

وكالات (صدى):
كشف والد جناح ومهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، عن مستقبله في ظل الشائعات التي تحوم حوله في الفترة الماضية.
ويذكر أن اسم مبابي يرتبط بإمكانية الرحيل أو البقاء عن باريس سان جيرمان، خاصة وأن عقده الحالي ينتهي بنهاية الموسم المقبل وتحديدًا في يونيو 2022، وحتى الآن، لم يتوصل لأي اتفاق مع الإدارة الفرنسية للتجديد.
وقال والد مبابي، ويلفرد،: "لا اعتقد أن كثرة الشائعات التي تحوم حول كيليان تزعجه، لماذا تريدون أن تزعجه وأن تؤثر على مستواه؟!".
وأضاف: "مبابي يلعب في فريق رائع ومحاط بلاعبين مميزين وهذا يسمح له بالوصول إلى أحلامه وطموحاته".
ويذكر أن المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان، ليوناردو أروخو، قد أكد في تصريحات صحفية خلال الساعات الماضية بأن المفاوضات مع مبابي قد بدأت وتسير في الطريق الصحيح.