بالفيديو.. تسريب صوتي لرئيس تحرير الجزيرة مع القذافي

ماجد القزيز (صدى):
نشر المتحدث الرسمي باسم المعارضة القطرية، خالد الهيل، تسريب صوتي لحوار تم بين الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي ورئيس تحرير قناة الجزيرة القطرية، حمد بن ثامر آل ثاني.
وتضمن الحوار الحديث عن السياسة التحريرية لقناة الجزيرة، والاتجاه الذى تتخذه ضد المملكة، ومنها عدم نشر خبر متعلق بقرار العفو الذى أصدره الملك الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز عن بعض السجناء، وذلك لكون هذا الخبر يعتبر خطوة إيجابية في المملكة.
وأكد "الهيل" أن من يرسم سياسة قناة الجزيرة، ويمرر أجندتها هو النظام الحاكم في قطر، لافتا إلى أنه أحيانا إدارة القناة لا تعلم بتمرير بعض الأخبار.