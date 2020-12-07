نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيدين "التليدي " و "عاتي"

جازان (صدى):
نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، تعازي ومواساة القيادة الحكيمة وعزاء أمير منطقة جازان لذوي العريف حسن بن جابر محمد التليدي ، ووالد وذوي الجندي أول إبراهيم بن فهد مهدي عاتي، من منسوبي حرس الحدود بالمنطقة ، اللذين استشهدا دفاعًا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمنطقة جازان، سائلاً الله عزوجل أن يتغدهما بواسع رحمته ومغفرته، مؤكدًا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.
من جانبهم أعرب ذوو الشهيدين، عن شكرهم للقيادة الرشيدة ولسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرصهم واهتمامهم بأبنائهم في كل مكان ،معربين عن فخرهم باللذين استشهدوا في ميدان العز والكرامة للدفاع عن الدين والوطن الغالي.