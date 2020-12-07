الأعداد السابقة للصحيفة

تفاصيل انسحاب سفينة تركية أمام فرقاطة مصرية خلال مناورات "ميدوزا 10"

Time منذ ساعة
Views 1732
تفاصيل انسحاب سفينة تركية أمام فرقاطة مصرية خلال مناورات "ميدوزا 10"

وكالات (صدى):
كشفت تقارير يونانية، اليوم الاثنين، تفاصيل مواجهة حدثت خلال مناورات "ميدوزا 10"، وتورطت فيها البحرية التركية.

وذكر التقرير أن البحرية التركية دخلت عبر فرقاطة تابعة لها، منطقة التدريبات المشتركة لمناورات "ميدوزا 10" التي تشارك فيها كل من اليونان وقبرص ومصر والإمارات وفرنسا؛ مما دفع بفرقاطة مصرية لمواجهتها.

وحاولت الفرقاطة التركية "كمال ريس" الاقتراب من منطقة التدريبات، لتتلقى تحذيرًا يطلب منها مغادرة الموقع؛ إلا أن رفضها جعل فرقاطة مصرية من طراز "أوليفر هازارد بيري" تتجه نحوها فورًا.

وأضاف التقرير أن البحرية التركية تعرضت "لمهانة" جراء هذا المواجهة التي انسحبت منها، حيث أنها هذه هي المرة الثانية التي تتعرض فيها نفس الفرقاطة التركية لمثل هذه الحادثة، بعدما اصطدمت بها فرقاطة عسكرية يونانية في أغسطس الماضي.

وكانت مناورة "ميدوزا 10" العسكرية المشتركة قد بدأت في شرق البحر المتوسط، أواخر الشهر الماضي، وحملت رسالة موجهة بشكل مباشر للنظام التركي وللداخل الليبي أيضًا، بعد أن ربطت تلك المناورات مسرح العمليات في شرق المتوسط في ليبيا؛ في ظل ما تعيشه أنقرة من ترقب لعقوبات أوروبية متوقعة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

هلالي و راسي عالي
كووول زق
هلالب و راسي عالي
انت واحد ما تستحي على وجهك تدعب علي الناس ليس حسبي الله ونعم الوكيل فيك
راقد النايم
سواق جدا ممتاز ولا يوجد أي مخالفة اتقي الله
العالمي
ايقاف حمد الله مطلب هلالي متعصب . ماقدرو علية في الملعب . قلوا نوقفة خارجة . ضاعاااااافة
khalidnaam
وين السرعة الجنونية تجاوز الشاحنة فقط

أخر الأخبار

صورة نادرة تجمع الملك سعود بن عبدالعزيز مع أخيه الملك خالد
صورة نادرة تجمع الملك سعود بن عبدالعزيز مع أخيه الملك خالد
Time منذ 21 دقيقة Views 1612
بالفيديو.. تسريب صوتي لرئيس تحرير الجزيرة مع القذافي
بالفيديو.. تسريب صوتي لرئيس تحرير الجزيرة مع القذافي
Time منذ 35 دقيقة Views 1758
شاب يكتشف زواج زوجته من مسن طمعًا في أمواله
شاب يكتشف زواج زوجته من مسن طمعًا في أمواله
Time منذ 41 دقيقة Views 835
الأرجنتين تضع صورة مارادونا على عملتها قريبًا
الأرجنتين تضع صورة مارادونا على عملتها قريبًا
Time منذ 46 دقيقة Views 1436
صورة قديمة لفتاة ترتدي البخنق منذ 70 عام
صورة قديمة لفتاة ترتدي البخنق منذ 70 عام
Time منذ ساعة Views 958
«حساب المواطن» : ‏3 أيام على إيداع الدفعة الـ 37
«حساب المواطن» : ‏3 أيام على إيداع الدفعة الـ 37
Time منذ ساعة Views 1623
كنزي عمرو دياب تظهر بإطلالة جريئة مع صديقتها (فيديو)
كنزي عمرو دياب تظهر بإطلالة جريئة مع صديقتها (فيديو)
Time منذ ساعة Views 1013
نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيدين "التليدي " و "عاتي"
نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيدين "التليدي " و "عاتي"
Time منذ ساعة Views 1908
6 أعراض شائعة تُنذر بوجود خلل في الكلى
6 أعراض شائعة تُنذر بوجود خلل في الكلى
Time منذ ساعة Views 1982
الحصيني: اليوم البداية الفعلية للشتاء
الحصيني: اليوم البداية الفعلية للشتاء
Time منذ ساعة Views 1828