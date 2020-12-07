تفاصيل انسحاب سفينة تركية أمام فرقاطة مصرية خلال مناورات "ميدوزا 10"

وكالات (صدى):
كشفت تقارير يونانية، اليوم الاثنين، تفاصيل مواجهة حدثت خلال مناورات "ميدوزا 10"، وتورطت فيها البحرية التركية.
وذكر التقرير أن البحرية التركية دخلت عبر فرقاطة تابعة لها، منطقة التدريبات المشتركة لمناورات "ميدوزا 10" التي تشارك فيها كل من اليونان وقبرص ومصر والإمارات وفرنسا؛ مما دفع بفرقاطة مصرية لمواجهتها.
وحاولت الفرقاطة التركية "كمال ريس" الاقتراب من منطقة التدريبات، لتتلقى تحذيرًا يطلب منها مغادرة الموقع؛ إلا أن رفضها جعل فرقاطة مصرية من طراز "أوليفر هازارد بيري" تتجه نحوها فورًا.
وأضاف التقرير أن البحرية التركية تعرضت "لمهانة" جراء هذا المواجهة التي انسحبت منها، حيث أنها هذه هي المرة الثانية التي تتعرض فيها نفس الفرقاطة التركية لمثل هذه الحادثة، بعدما اصطدمت بها فرقاطة عسكرية يونانية في أغسطس الماضي.
وكانت مناورة "ميدوزا 10" العسكرية المشتركة قد بدأت في شرق البحر المتوسط، أواخر الشهر الماضي، وحملت رسالة موجهة بشكل مباشر للنظام التركي وللداخل الليبي أيضًا، بعد أن ربطت تلك المناورات مسرح العمليات في شرق المتوسط في ليبيا؛ في ظل ما تعيشه أنقرة من ترقب لعقوبات أوروبية متوقعة.