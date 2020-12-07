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بالفيديو.. «الزعاق»: أجواء مستقرة مع برودة محسوسة أول الليل وآخره

Time منذ 37 دقيقة
Views 1353
بالفيديو.. «الزعاق»: أجواء مستقرة مع برودة محسوسة أول الليل وآخره

الرياض (صدى):
كشف عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، عن وجد ‏أجواء مستقرة طوال العشرة أيام القادمة مع برودة محسوسة آخر الليل والصباح الباكر.

وأوضح الدكتور خالد الزعاق، أنه مع دخول نجم المربعانية الثاني(16 ديسمبر) تدخل علينا حالة ماطرة (مبشر بخير)؛ حيث يسمى بـ "القلب"، لافتًا إلى أن السحب المتكونة ستؤثر على نفس المناطق التي نالتها في الحالة المنصرمة.

وقال أن "الوسم" سمي وسمًا لأن المطر يسم المنطقة التي أمطرت عليها حتى حتى يعودها علينا، وهذه الحالة الماطرة لها ذراعين: ذراعًا في بحر العرب (يسيطر على سلطنة عمان، اليمن، الإمارات) ، وآخر في حوض البحر الأبيض المتوسط والذي يؤثر على كل بلاد الشام وكذلك العراق، ويلتقي هذين الحوضين في المملكة.

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أحدث التعليقات

ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله
خليجنا واحد
منفوحة أكبر منها
نبيل
امبييييييييبه
عادل
باقي فريقكم مسحور ولا عالجتوه
شرحبيل
يامعين الوضع مدحددددددر..... ماتاخذين في قبرك إلا عملك الصالح

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