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وظائف إدارية شاغرة في شركة زين

Time منذ ساعة
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وظائف إدارية شاغرة في شركة زين

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة زين السعودية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر 7 وظائف إدارية وتقنية شاغرة لذوي الخبرة بالرياض.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مدير أول - مركزية العملاء: درجة البكالوريوس أو درجة الماجستير في تخصص (هندسة الحاسب، تقنية المعلومات، علوم الحاسب) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال ذات صلة، منها خبرة لا تقل عن 4 سنوات في دور مُماثل.

وقالت أنها تحتاج إلى: مدير إنتاج التسويق المؤسسي: درجة البكالوريوس أو درجة الماجستير في تخصص (التسويق) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال ذات صلة، منها خبرة لا تقل عن 4 سنوات في دور مُماثل، فضلًا عن مدير أول استقطاب المواهب: درجة البكالوريوس أو درجة الماجستير في تخصص (إدارة الأعمال، الموارد البشرية) أو ما يعادلها، خبرة مناسبة في نفس المجال.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى: مدير أول - حملة إدارة دورة الحياة: درجة البكالوريوس أو درجة الماجستير في تخصص (إدارة الأعمال، التسويق) أو ما يعادلها، خبرة مناسبة في نفس المجال، ومدير أول إدارة العلامات التجارية: درجة البكالوريوس أو درجة الماجستير في تخصص (إدارة الأعمال، التسويق) أو ما يعادلها، خبرة مناسبة في نفس المجال.

وأضافت: مدير الميزانية والرقابة: درجة البكالوريوس أو درجة الماجستير في تخصص (إدارة الأعمال، المالية) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ذات صلة، منها خبرة لا تقل عن سنتين في دور مُماثل، فضلًا عن أخصائي المشتريات التقنية: درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ذات صلة، منها خبرة لا تقل عن سنتين في دور مُماثل.

وأشارت الشركة، إلى أن التقديم بدأ اليوم وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب، وذلك من خلال الرابط التالي من هنــــــــــــا .

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أحدث التعليقات

خليجنا واحد
منفوحة أكبر منها
نبيل
امبييييييييبه
عادل
باقي فريقكم مسحور ولا عالجتوه
شرحبيل
يامعين الوضع مدحددددددر..... ماتاخذين في قبرك إلا عملك الصالح
naeem
سبب عدم الاهتمام فى الصيانه

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