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بالفيديو.. تاريخ قرية «مصدة» بالدوادمي وسبب تسميتها بهذا الاسم

Time منذ ساعة
Views 1660
بالفيديو.. تاريخ قرية «مصدة» بالدوادمي وسبب تسميتها بهذا الاسم

الرياض (صدى):
تقع قرية مصدة بمحافظة الدوادمي في منطقة الرياض، وهي عمرها 83 عاماً وأول من عاش بها كان شيخ قبيلة الروسان واسمه خالد بن عبيد بن جامع، وبدأ بعدها توافد القبائل إليها للعيش فيها.

وأوضح أحد سكان القرية ويدعى فاهد نوار العتيبي، أن القرية سميت بهذا الاسم لأنها كانت تقع بعيداً عن طريق المسافرين فكانوا لا يمرون بها خلال سفرهم، لافتًا إلى أنها كانت مورداً مائياً لأهل البادية لسقيا المواشي لاحتوائها على الكثير من الآبار، بحسب توثيقي لدارة الملك عبدالعزيز.

وأشار إلى أن بداية التعليم في القرية كانت من خلال إمام المسجد الذي كان يعلم الأولاد حفظ القرآن الكريم والحروف الهجائية مقابل ربع ريال للطالب، كما أن معلمهم كان إذا أتم أحدهم حفظ القرآن يقيم له احتفالاً في الشوارع.

 

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أحدث التعليقات

خليجنا واحد
منفوحة أكبر منها
نبيل
امبييييييييبه
عادل
باقي فريقكم مسحور ولا عالجتوه
شرحبيل
يامعين الوضع مدحددددددر..... ماتاخذين في قبرك إلا عملك الصالح
naeem
سبب عدم الاهتمام فى الصيانه

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