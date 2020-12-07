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وزير التعليم.. المملكة تحقق المرتبة الأولى عربيا والسابع عشر عالميا في نشر أبحاث كورونا

Time منذ 46 دقيقة
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وزير التعليم.. المملكة تحقق المرتبة الأولى عربيا والسابع عشر عالميا في نشر أبحاث كورونا

الرياض (صدى):
حققت المملكة العربية السعودية المركز الأول عربياً والمركز السابع عشر على مستوى العالم في جهود الجامعات لنشر أبحاث كورونا، حيث مثلت نسبة الأبحاث السعودية 1.8 % من الإنتاج البحثي العالمي.

ورفع معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي ولي العهد - حفظهما الله - على دعمهما المتواصل للتعليم في المملكة، والاهتمام والرعاية بالبحث والابتكار، وتهيئة السبل كافة أمام العلماء والباحثين في الجامعات السعودية لتحقيق النجاح والتفوق والمنافسة عالمياً، مؤكداً أن هذا الإنجاز هو استكمال للجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة في التصدي لجائحة كورونا، والتفوق على دول كثيرة، بما يعكس قدرة ومكانة المملكة في التعامل مع الأزمات.

وأوضح معاليه في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن الجامعات السعودية نشرت مانسبته 83.4 % من إنتاج المملكة لأبحاث كورونا، وذلك بجهود وطنية بدأت منذ تفشي الجائحة على مستوى العالم، مستعرضاً الجهود التي بُذلت لتحقيق ذلك الهدف من خلال الدعم للبحوث المتعلقة بفيروس كورونا المستجد COVID19، وتوحيد جهود العلماء والباحثين في الجامعات السعودية ومراكز الأبحاث، وتكوين لجان علمية في المجالين الصحي والتقني لتقييم الجهود البحثية.

وأكد حرص وزارة التعليم على تنظيم جملة من الفعاليات المتخصصة، بمشاركة عدد كبير من الجامعات ومراكز الأبحاث السعودية والباحثين والأكاديميين، إلى جانب تنسيق جهود الجامعات من خلال ورش عمل تخصصية للرفع من كفاءة الأبحاث وإسهامها للتصدي لـCOVID 19 ، ومناقشة سبل الوقاية والعلاج منه، إضافة إلى استثمار القدرات البحثية لمنسوبي الجامعات والمراكز البحثية، وذلك بإيجاد حلول علمية تسهم بعلاج هذه الجائحة والحد من آثارها.

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أحدث التعليقات

ابوخالد
الرجال منقول له له الخبر ومتأكد منه ليه تكذبه يا الصرامي تستأهل
ابوخالد
الرجال منقول له له الخبر ومتأكد منه ليه تكذبه يا الصرامي تستأهل
🚴‍♀️
البراطنه معفنين وقذرين... كل الاوربيين يكرهونهم ويحتقرونهم..ويعتبرونهم حنسات أوربا
dfs
تفريغ طاقة سلبية نتيجة فشلها بحياتها . تمثل انها سعيدة وهي بداخلها عكس ذلك والكثير مثلها .
العلي
الهلال تعاقد مع ثلاثة لاعبين ولعب فينا رايح جاي واحنا ١٢ لاعب وتلعب بينا لايستطيع محترفو الهلال العالي على النادي بينما لدين حمدلله ومرابط اكثر تعالينا من النادي نفسه نريد مثل السويلم يعود حتا رئيس لجنة الحكام طار من هيبته والله كان شامخ وكان النصر كعبه عالي ولم يعجب الجار لاندم على مامضى ولكن نطلب من الموجودين ترك النواح والاقتداء بالشامخ وحكاية الحكم والفار ملينا منها والله

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