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برنامج تدريبي للطلبة في البنك العربي الوطني

Time منذ ساعة
Views 1577
برنامج تدريبي للطلبة في البنك العربي الوطني

فاطمة المالكي (صدى):
كشف البنك العربي الوطني عبر موقعه الإلكتروني بوابة التوظيف، عن فتح باب التدريب لطلبة الجامعة بعدة تخصصات بمدينة الرياض، في تخصصات:( المالية، المحاسبة، علوم الحاسب، تقنية المعلومات، هندسة الشبكات، نظم المعلومات الإدارية، إدارة البيانات، ذكاء الأعمال ) أو ما يعادلها.

وأوضح البنك، أن مدة التدريب ( 7 شهور )، مشترطًا أن يكون الطالب في المرحلة الجامعية في التخصصات الموضحة أعلاه، معدل تراكمي لا يقل عن (2.75 من 4) أو ما يعادلها، مستوى فوق المتوسط في (اللغة الإنجليزية).

وقال أن مسارات البرنامج: مسار شبكة الفروع، المسار المصرفي، مسار التقنية، بينما التقديم متاح الآن من اليوم الأحد الموافق 21-4-1442هـ، وذلك عبر الرابط الإلكتروني التالي من هنــــــــــــا .

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أحدث التعليقات

ابوخالد
الرجال منقول له له الخبر ومتأكد منه ليه تكذبه يا الصرامي تستأهل
ابوخالد
الرجال منقول له له الخبر ومتأكد منه ليه تكذبه يا الصرامي تستأهل
🚴‍♀️
البراطنه معفنين وقذرين... كل الاوربيين يكرهونهم ويحتقرونهم..ويعتبرونهم حنسات أوربا
dfs
تفريغ طاقة سلبية نتيجة فشلها بحياتها . تمثل انها سعيدة وهي بداخلها عكس ذلك والكثير مثلها .
العلي
الهلال تعاقد مع ثلاثة لاعبين ولعب فينا رايح جاي واحنا ١٢ لاعب وتلعب بينا لايستطيع محترفو الهلال العالي على النادي بينما لدين حمدلله ومرابط اكثر تعالينا من النادي نفسه نريد مثل السويلم يعود حتا رئيس لجنة الحكام طار من هيبته والله كان شامخ وكان النصر كعبه عالي ولم يعجب الجار لاندم على مامضى ولكن نطلب من الموجودين ترك النواح والاقتداء بالشامخ وحكاية الحكم والفار ملينا منها والله

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