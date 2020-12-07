برنامج تدريبي للطلبة في البنك العربي الوطني

فاطمة المالكي (صدى):
كشف البنك العربي الوطني عبر موقعه الإلكتروني بوابة التوظيف، عن فتح باب التدريب لطلبة الجامعة بعدة تخصصات بمدينة الرياض، في تخصصات:( المالية، المحاسبة، علوم الحاسب، تقنية المعلومات، هندسة الشبكات، نظم المعلومات الإدارية، إدارة البيانات، ذكاء الأعمال ) أو ما يعادلها.
وأوضح البنك، أن مدة التدريب ( 7 شهور )، مشترطًا أن يكون الطالب في المرحلة الجامعية في التخصصات الموضحة أعلاه، معدل تراكمي لا يقل عن (2.75 من 4) أو ما يعادلها، مستوى فوق المتوسط في (اللغة الإنجليزية).
وقال أن مسارات البرنامج: مسار شبكة الفروع، المسار المصرفي، مسار التقنية، بينما التقديم متاح الآن من اليوم الأحد الموافق 21-4-1442هـ، وذلك عبر الرابط الإلكتروني التالي من هنــــــــــــا .