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الجدعاني يحمي عرين الهلال أمام الرائد

Time منذ 37 دقيقة
Views 1572
الجدعاني يحمي عرين الهلال أمام الرائد

نواف السالم (صدى):
أكدت تقارير صحافية، أن الحارس عبد الله الجدعاني يدافع عن شباك الهلال للمباراة الثانية على التوالي، وذلك في ظل عدم جاهزية عبد الله المعيوف وحبيب الوطيان بعد تعرضهما لإصابات مختلفة.

ويأتي الجدعاني، في مقدمة قائمة الروماني رازفان في مباراة الهلال، مساء اليوم الاثنين، أمام مُضيفه فريق الرائد في ختام منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الجدعاني، قد شارك للمرة الأولى كلاعب أساسي منذ انتقاله لفريق الهلال هذا الموسم قادماً من فريق الوحدة، وذلك في مباراة الفتح الماضية التي كسبها الهلال بثلاثية نظيفة وساهم خلالها الجدعاني بالحفاظ على شباكه نظيفة دون استقبال أي هدف.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
وهل اللي يلبسه ، حتماً يفووز ...؟ .. انه تحايل وضحك على الذقون ، لاغير ..
Zoolعالمي
اكيد مدام الفار شغال مافيه منافس حتى جمهور الطواقي صار يستحي من بطولاتهم
ابو محمد 😎 ✍️
وش هم ..!!؟
ابو محمد 😎 ✍️
جزاهن الله خير وكثر من امثالهن .. .. بمثلهن نفتخر ، ولله الحمد والشكر ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..

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