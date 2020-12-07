إجادة اللغات شرط عمل المطوفات بالمسجد الحرام

مكة المكرمة (صدى):
كشف وكیل التنقل للشؤون الإدارية بالمسجد الحرام، نواف القرشي، معايیر مباشرة المطوفات اللاتي يتشرفن بخدمة قاصدات المسجد.
وتضمنت هذه المعايير، أن تكون المطوفة ذات حسن سیرة، وسلوك وتتمیز بالمھارة في التعامل مع الآخرين بمختلف الثقافات، فضلا عن إجادة بعض اللغات للتحدث مع المعتمرات والزائرات، وفقًا لـ "الوطن".
وأكد القرشي، على أنه جرى تعیین 50 مطوفة، لخدمة قاصدات المسجد الحرام قسمن إلى 3 مجموعات، الأولى من الساعة «7صباحاً- 3مساء»، والثانیة من الساعة «3مساء-11 مساء»، والثالثة 6 مطوفات من الساعة «11مساء- 7صباحاً».
وأشار إلى أن آلیة قیام المطوفات بھذه الخدمة، تعتمد على توجیه و مساعدة كبیرات السن، ومرافقتھن عند رغبتھن في أخذ عربات الطواف، واستلام التذاكر وتطويفھن، مع تذكیرھن بأماكن التكبیر والدعاء، مع ضرورة تطبیق الإجراءات الاحترازية لضمان السلامة العامة.