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"الشؤون البلدية" تسمح بممارسة 9 أنشطة عبر عربات متنقلة أو دراجة آلية

Time منذ 42 دقيقة
Views 1532
"الشؤون البلدية" تسمح بممارسة 9 أنشطة عبر عربات متنقلة أو دراجة آلية

الرياض (صدى):
تعتزم وزارة الشؤون البلدية والقروية السماح بالترخيص لممارسة 9 أنشطة متنوعة من خلال عربات متنقلة أودرجة آلية.

وتضع الوزارة حالياً لائحة جديدة لتنظيم ممارسة هذه الأنشطة، وهي عبارة عن أنشطة متنقلة غير الغذائية، وسيسمح للمواطنين بالخوض فيها.

وسيتم منح رخصة واحدة لنشاط واحد فقط على مركبة أو عربة أو مقطورة أو دراجة آلية واحدة فقط، كما سيسمح للمحلات التجارية باستخراج مثل هذه الرخصة.

وتتمثل أبرز الأنشطة التي سيتم السماح بممارستها الصيانة المنزلية (كهرباء، سباكة، تكييف وتبريد)، وتبديل زيوت السيارات، تأجير الدراجات الهوائية، والحلاقة (رجال، أطفال).

كما تشمل الأنشطة بيع الورود، وصيانة الأجهزة الالكترونية (الجوالات، الحاسب الآلي)، وصيانة السيارات الخفيفة (كهرباء، ميكانيكا)، وإصلاح الإطارات، وغسيل السيارات.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
وهل اللي يلبسه ، حتماً يفووز ...؟ .. انه تحايل وضحك على الذقون ، لاغير ..
Zoolعالمي
اكيد مدام الفار شغال مافيه منافس حتى جمهور الطواقي صار يستحي من بطولاتهم
ابو محمد 😎 ✍️
وش هم ..!!؟
ابو محمد 😎 ✍️
جزاهن الله خير وكثر من امثالهن .. .. بمثلهن نفتخر ، ولله الحمد والشكر ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..

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