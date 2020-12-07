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"سوذبيز" للمزادات تعرض حذاء رياضي فريد للبيع بمليون دولار‎

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"سوذبيز" للمزادات تعرض حذاء رياضي فريد للبيع بمليون دولار‎

وكالات (صدى):
توقعت دار ”سوذبيز“ للمزادات، أن يصبح زوج فريد من الأحذية الرياضية صممته شركة ”أديداس“ للتجهيزات الرياضية وصانع الخزف الألماني ”ميسن“، أول حذاء من نوعه يباع بسعر مليون دولار.

ويذكر أن دور المزادات بدأت في السنوات الأخيرة تولي اهتماما ببيع الأحذية الرياضية لهواة الجمع، لكنها لم تعرض حتى الآن سوى نماذج من مجموعات، ولو أن بعضها مجموعات محدودة.

في حين أم النموذج الذي يُعرض للبيع عبر الإنترنت من الاثنين حتى الـ 16 من ديسمبر، فهو فريد من نوعه وقدرت ”سوذبيز“ قيمته بما بين دولار واحد ومليون دولار.

واستوحي تصميم هذا الحذاء من أحذية ”زد إكس 8000“ التي طرحتها ”أديداس“ للبيع ولقيت إقبالا شعبيا كبيرا. وتولى حرفيون من ”ميسن“ تلوين الحذاء، ثم لصقوا بعد ذلك على فردتيه قطعا خزفية مزينة أيضا.

وكان سعر حذاء رياضي قد حطم مرات عدة هذه السنة، آخرها بيع حذاء ”إير جوردان 1“ من شركة ”نايكي“ مقابل 615 ألف دولار خلال مزاد نظمته دار ”كريستيز“ في منتصف أغسطس.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
وهل اللي يلبسه ، حتماً يفووز ...؟ .. انه تحايل وضحك على الذقون ، لاغير ..
Zoolعالمي
اكيد مدام الفار شغال مافيه منافس حتى جمهور الطواقي صار يستحي من بطولاتهم
ابو محمد 😎 ✍️
وش هم ..!!؟
ابو محمد 😎 ✍️
جزاهن الله خير وكثر من امثالهن .. .. بمثلهن نفتخر ، ولله الحمد والشكر ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..

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