«المسند»: ‏استقرار جوي عام في عناصر الطقس

الرياض (صدى):
أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، على وجود استقرار جوي عام في عناصر الطقس اليوم الاثنين.
وقال الدكتور عبدالله المسند، أنه لا يلوح في الأفق القريب وحتى خمسة أيام قادمة أي حالة مطرية معتبرة، أو موجة باردة قارسة صفرية الدرجة.
وأوضح "المسند" أن أنواء ومنازل فصل الشتاء: أولاً : نوء المربعانية: (الإكليل، القلب والشولة)، ثانياً : نوء الشبط: ( النعايم والبلدة)، ثالثاً : نوء العقارب: (سعد الذابح وسعد بلع).
وعلى جانب آخر، أشار إلى أن أقل درجة حرارة مسجلة عالمياً خلال 24 ساعة الماضية في شرق روسيا 51 درجة تحت الصفر، قائلًا: "يعني الفريزر أدفأ منها بمراحل، بمعنى عندما يريدون تدفئة مشروب يضعونه في الفريزر!.. وروسيا تتصدر القائمة" .