معلومات جديدة حول ثروة “مارادونا”

وكالات (صدى):
كشفت تقارير تلقزيونية، معلومات مالية مهمة خاصة بثروة أسطورة كرة القدم الأرجنتينية الراحل دييغو مارادونا.
وقال خورخي ريال، مقدم برنامج “إنتروسوس” الذين يذاع على قناة “أميركا تي في” التلفزيونية، أن مارادونا كان ينفق شهريا ملايين من العملة الأرجنتينية “البيزو”، لدعم عدد كبير من العائلات ماديا.
وأضاف المذيع : “لا تبدو أن نفقات مارادونا كانت ضخمة إذا ما تحدثنا عن شخص بحجم الأسطورة، لكن هل تعلم قيمة مبلغ الـ10 مليون؟ هذا هو الإنفاق الثابت لدييغو، تقريبا في الشهر”.
وأكد أن مارادونا حصل على عشرات الملايين من الدولارات بفضل عقود رعاية لعلامات تجارية عديدة. إلا أنه لم يكن يمتلك سوى نصف مليون دولار تقريبا وقت وفاته.