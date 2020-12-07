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من أجمل الصور لواحة الأحساء وجبل المشقر

Time منذ 46 دقيقة
Views 606
Comment 1
من أجمل الصور لواحة الأحساء وجبل المشقر

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أحدث التعليقات

سويلم الهزيمي
والله يلمدرب ضيعه ولاعطاه فرصته والله انظلم مع الهلال الشباب ابرك له يبدع مثل نواف
ب
الاخونج هذول سمعت انهم يحللون نكح الام بجانب الكعبة في ليلة القدر انا مواطن سعودي
ابونايف
فيه بعض الناس مادري وش، تدور ترا الفتحه وحده ولا يقهرك الا اللي يروح عن ديرته الف كيلو عشان يتزوج منهم والله لو يعطونياها ببلاش ليش وش حادني على المشوره بكره اصير راعي قضوم ههههه
يوسف المهيد ـ ابو صالح
سبحان الله يوم انه متحدث رسمي ، ما سمعنا منه ولا تصريح والحين بدأ يتكلم هههههههههههههههههه
ابن حزم
الله يجزيك خير

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