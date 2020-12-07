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دباس الدوسري يسخر من الصرامي: " أتحداك ترد "

Time منذ 3 دقائق
Views 1155
دباس الدوسري يسخر من الصرامي: " أتحداك ترد "

نواف السالم (صدى):
سخر الإعلامي دباس الدوسري من نفي سعود الصرامي المتحدث الإعلامي السابق بنادي النصر، لصحة تصريح حسين هادي ووصفه للعمل في النصر بـ " الفوضى " .

وكان الصرامي قد علق بقوله: " تلقيت اتصال من الكابتن حسين فقال انني لا اعرف شئ عن هذا التصريح المزعوم " .

ورد الدوسري ساخرا من الصرامي بقوله: " تلقيت اتصال من الزميل سعود الصرامي فقال: إنني لا أعرف شيئا عن هذا الحساب المنتحل، أتحداك ترد ".

وكانت مشادة بين الصرامي والإعلامي أحمد العجلان قد وقعت بسبب التصريح ذاته، إذ قال له العجلان: " ‏‎الاتصال قبل يفصلونك من وظيفة المتحدث الصامت أو عقب ".

الجدير بالذكر أن الصرامي أعلن انتهاء علاقته كمتحدث رسمي للنصر وذلك في أعقاب خسارة النصر أمام الهلال 2- 1 في نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

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أحدث التعليقات

عبدالله الناصر / حائل
الله يعينهم على البرد والامطار ومع ذلك الوزير في وادي والحقيقه في وادي سئمنا من كلمة حققنا وتصدرنا وانجزنا
ابو عمار
عرض الفتيات لزواج بمن يراه الولي انه كفو امر طبيعي جدا وقديم لكن لم يبرز في الاعلام وقد فعل هذا الخليفه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ( 3783 - حدثنا : ‏ ‏أبو اليمان ‏ ، أخبرنا : ‏ ‏شعيب ‏ ‏، عن ‏ ‏الزهري ‏، ‏قال : أخبرني : ‏ ‏سالم بن عبد الله ‏: ‏أنه سمع ‏ ‏عبد الله بن عمر ‏ ‏(ر) ‏ ‏يحدث ‏ ‏أن ‏ ‏عمر بن الخطاب ‏ ‏حين تأيمت ‏ ‏حفصة بنت عمر ‏ ‏من ‏ ‏خنيس بن حذافة السهمي ‏ ‏وكان من ‏ ‏أصحاب رسول الله ‏ (ص)‏ ‏قد شهد ‏ ‏بدرا ‏ ‏توفي ‏ ‏بالمدينة ‏ ‏، قال عمر :‏ ‏فلقيت ‏ ‏عثمان بن عفان ‏ ‏فعرضت عليه ‏ ‏حفصة ‏، ‏فقلت : إن شئت أنكحتك ‏ ‏حفصة بنت عمر ‏، ‏قال : سأنظر في أمري فلبثت ‏ ‏ليالي ، فقال : قد بدا لي أن لا أتزوج يومي هذا ، قال عمر :‏ ‏فلقيت ‏ ‏أبا بكر ‏، ‏فقلت : إن شئت أنكحتك ‏ ‏حفصة بنت عمر ‏ ‏فصمت ‏ ‏أبو بكر ‏ ‏فلم يرجع إلي شيئا فكنت عليه أوجد مني على ‏ ‏عثمان ‏ ‏فلبثت ‏ ‏ليالي ، ثم ‏ ‏خطبها رسول الله ‏ ‏(ص)‏ ‏فأنكحتها اياه فلقيني ‏ ‏أبو بكر ‏، ‏فقال : لعلك وجدت علي حين عرضت علي ‏ ‏حفصة ‏ ‏فلم ارجع إليك ، قلت : نعم ، قال : فانه لم يمنعني أن ارجع إليك فيما عرضت إلا أني قد علمت أن رسول الله ‏ ‏(ص)‏ ‏قد ذكرها فلم أكن لأفشي سر رسول الله ‏ (ص) ‏ولو تركها لقبلتها. )
خالد
مشاهير الفلس مدري وش قدمو للوطن واللمجتمع والله ماقدمو شي ماغير الانحلال والانحراف والخبال حتى ثقافتهم وملابسهم تبرو منها صارو يقلدون الغرب وصارو ضد ثقافة وطنهم ومجتمعهم
زائر
ربع دويله وديل للمجوس وللطرابيش ------ماعليها حسف جات والا غارت
زائر
ربع دويله وديل للمجوس وللطرابيش ------ماعليها حسف جات والا غارت

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