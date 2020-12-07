دباس الدوسري يسخر من الصرامي: " أتحداك ترد "

نواف السالم (صدى):
سخر الإعلامي دباس الدوسري من نفي سعود الصرامي المتحدث الإعلامي السابق بنادي النصر، لصحة تصريح حسين هادي ووصفه للعمل في النصر بـ " الفوضى " .
وكان الصرامي قد علق بقوله: " تلقيت اتصال من الكابتن حسين فقال انني لا اعرف شئ عن هذا التصريح المزعوم " .
ورد الدوسري ساخرا من الصرامي بقوله: " تلقيت اتصال من الزميل سعود الصرامي فقال: إنني لا أعرف شيئا عن هذا الحساب المنتحل، أتحداك ترد ".
وكانت مشادة بين الصرامي والإعلامي أحمد العجلان قد وقعت بسبب التصريح ذاته، إذ قال له العجلان: " الاتصال قبل يفصلونك من وظيفة المتحدث الصامت أو عقب ".
الجدير بالذكر أن الصرامي أعلن انتهاء علاقته كمتحدث رسمي للنصر وذلك في أعقاب خسارة النصر أمام الهلال 2- 1 في نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.
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