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حالة الطقس المتوقعة اليوم الأثنين

Time منذ ساعة
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حالة الطقس المتوقعة اليوم الأثنين

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - إستمرار تأثير الموجه الباردة على معظم مناطق المملكة تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقيةعلى منطقة نجران والاجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية , كما تكون السماء غائمة جزئياً على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية ..

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمرشمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج .

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أحدث التعليقات

عبدالله الناصر / حائل
الله يعينهم على البرد والامطار ومع ذلك الوزير في وادي والحقيقه في وادي سئمنا من كلمة حققنا وتصدرنا وانجزنا
ابو عمار
عرض الفتيات لزواج بمن يراه الولي انه كفو امر طبيعي جدا وقديم لكن لم يبرز في الاعلام وقد فعل هذا الخليفه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ( 3783 - حدثنا : ‏ ‏أبو اليمان ‏ ، أخبرنا : ‏ ‏شعيب ‏ ‏، عن ‏ ‏الزهري ‏، ‏قال : أخبرني : ‏ ‏سالم بن عبد الله ‏: ‏أنه سمع ‏ ‏عبد الله بن عمر ‏ ‏(ر) ‏ ‏يحدث ‏ ‏أن ‏ ‏عمر بن الخطاب ‏ ‏حين تأيمت ‏ ‏حفصة بنت عمر ‏ ‏من ‏ ‏خنيس بن حذافة السهمي ‏ ‏وكان من ‏ ‏أصحاب رسول الله ‏ (ص)‏ ‏قد شهد ‏ ‏بدرا ‏ ‏توفي ‏ ‏بالمدينة ‏ ‏، قال عمر :‏ ‏فلقيت ‏ ‏عثمان بن عفان ‏ ‏فعرضت عليه ‏ ‏حفصة ‏، ‏فقلت : إن شئت أنكحتك ‏ ‏حفصة بنت عمر ‏، ‏قال : سأنظر في أمري فلبثت ‏ ‏ليالي ، فقال : قد بدا لي أن لا أتزوج يومي هذا ، قال عمر :‏ ‏فلقيت ‏ ‏أبا بكر ‏، ‏فقلت : إن شئت أنكحتك ‏ ‏حفصة بنت عمر ‏ ‏فصمت ‏ ‏أبو بكر ‏ ‏فلم يرجع إلي شيئا فكنت عليه أوجد مني على ‏ ‏عثمان ‏ ‏فلبثت ‏ ‏ليالي ، ثم ‏ ‏خطبها رسول الله ‏ ‏(ص)‏ ‏فأنكحتها اياه فلقيني ‏ ‏أبو بكر ‏، ‏فقال : لعلك وجدت علي حين عرضت علي ‏ ‏حفصة ‏ ‏فلم ارجع إليك ، قلت : نعم ، قال : فانه لم يمنعني أن ارجع إليك فيما عرضت إلا أني قد علمت أن رسول الله ‏ ‏(ص)‏ ‏قد ذكرها فلم أكن لأفشي سر رسول الله ‏ (ص) ‏ولو تركها لقبلتها. )
خالد
مشاهير الفلس مدري وش قدمو للوطن واللمجتمع والله ماقدمو شي ماغير الانحلال والانحراف والخبال حتى ثقافتهم وملابسهم تبرو منها صارو يقلدون الغرب وصارو ضد ثقافة وطنهم ومجتمعهم
زائر
ربع دويله وديل للمجوس وللطرابيش ------ماعليها حسف جات والا غارت
زائر
ربع دويله وديل للمجوس وللطرابيش ------ماعليها حسف جات والا غارت

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