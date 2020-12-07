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بيان عاجل من الجيش الليبي عقب رصد سفن تركية

Time منذ 19 دقيقة
Views 1541
بيان عاجل من الجيش الليبي عقب رصد سفن تركية

طرابلس (صدى):
أعلن المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، عن إصدار أوامر إلى كافة وحدات القوات المسلحة الليبية بأن تكون على درجة عالية من الحيطة والحذر.

وأعرب المسماري عن قلق القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية إزاء الحشود المتزايدة للمليشيات التابعة لما يعرف بحكومة الوفاق في طرابلس، ومصراتة.

وكشف المسماري عن قلق القيادة من عمليات نقل مليشيات وأسلحة ومعدات عسكرية باتجاه خطوط التماس غرب سرت والجفرة.

وأكد المسماري على التزام الجيش الليبي باتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه في إطار لجنة (5+5) في جنيف تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وكان تم رصد 5 سفن تركية توجهت إلى ليبيا لكنها مازالت خارج المياة الإقليمية.

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أحدث التعليقات

abdul
١٧ درجة مئوية ( ٦٢ درجة فهرنهايت ) ممكن العيش فيه بدون دفاية شريطة وجود ملابس شتوية محافظة علي دفئ الجسم. اتمشّى علي نصف تلك الحرارة لمدة ٥٠-٦٠ دقيقة بملابس شتوية مدفية للنصف الاعلى من جسمي . اهم اماكن يجب تدفئتها هي الرأس مع الرقبة والوجه، اليدين والقدمين مع اصابعهما ، اذا دفئت تلك الاماكن دفئ الجسد كله ، وإذا بردت برد الجسد كله .
abdul
ضربني فطعنته ، تعدَّى عليّ فقتلته ، وأَدخلتُ السكينَ في بطنه فمزّقته ، ثمّ علَى فِعلتي ندمتُ ، وعلى عجلة إلى المستشفى أخذْته ، وحكيت الحكاية للبوليس فصُدِّقتُ ، وهكذا للحكاية أنهيتُ .
🚴‍♀️
مشهور.... ابليس مشهور... 😂😂😂😂😂😂 ...بكرا راح تدحش تحت التراب فتكون تراب ..وفصعه منسيه
🚴‍♀️
ما اكثر المصائب ... فهذه سنة الخالق في خلقه... ولكن كيف نجعل من المصيبه نعمه..؟ ثبتو الخبر على الشريط ليفتي سماحه الشيخ ابو سيكل...فيعم النفع وتطمئن النفوس...
القرشي
سبحانك يا عظيم يا رحمن يا رحيم سبحانك يا كريم يا ودود يا حليم . ما أحلمك يا ألله على عبادك خيرك إلينا نازل وشرنا إليك صاعد ورغم كل ذلك تعطي وتجود وتستر ولا تعاتب تائب عائد إلى رحابك بل تفرح بتوبته وأنت رب العالمين . سبحانك ليس كمثلك شيء وأنت السميع البصير. أللهم إني أسألك عفوك وغفرانك ورحمتك يامن وسعت رحمته كل شيء .

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