بيان عاجل من الجيش الليبي عقب رصد سفن تركية

طرابلس (صدى):
أعلن المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، عن إصدار أوامر إلى كافة وحدات القوات المسلحة الليبية بأن تكون على درجة عالية من الحيطة والحذر.
وأعرب المسماري عن قلق القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية إزاء الحشود المتزايدة للمليشيات التابعة لما يعرف بحكومة الوفاق في طرابلس، ومصراتة.
وكشف المسماري عن قلق القيادة من عمليات نقل مليشيات وأسلحة ومعدات عسكرية باتجاه خطوط التماس غرب سرت والجفرة.
وأكد المسماري على التزام الجيش الليبي باتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه في إطار لجنة (5+5) في جنيف تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وكان تم رصد 5 سفن تركية توجهت إلى ليبيا لكنها مازالت خارج المياة الإقليمية.