رسالة أنمار الحائلي بعد فوز الاتحاد على الوحدة

طلال الغامدي (صدى):
وجه رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي، الأحد، رسالة للجمهور عقب الفوز المهم أمام مضيفه الوحدة 2-1 ضمن الجولة السابعة من دوري المحترفين.
وقال الحائلي: " اللهم لك الحمد، فوز ثانٍ مهم على التوالي غاب من فترة نحتفل به الليلة ونفتح غدا صفحة مهمة جديدة... مبروك جمهورنا الغالي ولكافة المحبين ".
وتبعه، حامد البلوي المدير التنفيذي للفريق الأول بالاتحاد، قائلا: "الحمد لله، خطوة أخرى للأمام".
وبهذه النتيجة رفع الاتحاد رصيده إلى 12 نقطة في المركز الرابع مؤقتا، فيما تجمد رصيد الوحدة عند 6 نقاط في المركز الرابع عشر بالخسارة الخامسة هذا الموسم.
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