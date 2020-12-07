سجل حافل للسويركي داعم الإخوان: " جمع بين 5 زوجات وهتك عرض فتاة "

القاهرة (صدى):
كشفت تقارير عن سجل حافل بالجرائم، لسيد رجب السويركي مالك سلسلة " التوحيد والنور " الشهيرة في مصر، والذي تم ضبطه مؤخرا على خلفية اتهامة بتمويل جماعة الإخوان الإرهابية.
وسبق اتهام السويركي في 4 قضايا أخرى، حيث اتهم في 2002م، بالجمع بين أكثر من 5 زوجات في وقت واحد، وصدر حكما بسجنه 7 سنوات، بالإضافة إلى تزوير في قسيمة زواج والطلاق من خلال مأذونين شرعيين، كما سبق التحقيق معه في قضية هتك عرض فتاة عام 2012.
وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية، أن السويركي عضو بجماعة الإخوان الإرهابية، وأنه قام بتمويل أنشطتها بملايين الجنيهات خلال السنوات الماضية، وضخ أموالًا في حسابات قيادات الجماعة أعضاء مكتب الإرشاد في الداخل والخارج.
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