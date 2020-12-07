الأعداد السابقة للصحيفة

محمد صلاح يعادل رقم كريستيانو رونالدو

Time منذ 5 ساعات
Views 2365
محمد صلاح يعادل رقم كريستيانو رونالدو

وكالات (صدى):
سجل المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، هدفا في لقاء ولفرهامبتون، في الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز، الأحد.

وبهذا الهدف رفع محمد صلاح عدد أهدافه في الدوري الإنجليزي إلى 84 هدفا، وهو نفس عدد أهداف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، التي سجلها مع مانشستر يونايتد.

وبحسب موقع ”transfermarkt“ ،الفارق أن محمد صلاح سجل أهدافه في 131 مباراة، بينما أهداف رونالدو في 196 مباراة.

يذكر أن ليفربول فاز بنتيجة 4- 0 على ضيفه ولفرهامبتون واندرارز ليصبح في المركز الثاني في الدوري برصيد 24 نقطة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

عبدالله الناصر / حائل
الله يعينهم على البرد والامطار ومع ذلك الوزير في وادي والحقيقه في وادي سئمنا من كلمة حققنا وتصدرنا وانجزنا
ابو عمار
عرض الفتيات لزواج بمن يراه الولي انه كفو امر طبيعي جدا وقديم لكن لم يبرز في الاعلام وقد فعل هذا الخليفه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ( 3783 - حدثنا : ‏ ‏أبو اليمان ‏ ، أخبرنا : ‏ ‏شعيب ‏ ‏، عن ‏ ‏الزهري ‏، ‏قال : أخبرني : ‏ ‏سالم بن عبد الله ‏: ‏أنه سمع ‏ ‏عبد الله بن عمر ‏ ‏(ر) ‏ ‏يحدث ‏ ‏أن ‏ ‏عمر بن الخطاب ‏ ‏حين تأيمت ‏ ‏حفصة بنت عمر ‏ ‏من ‏ ‏خنيس بن حذافة السهمي ‏ ‏وكان من ‏ ‏أصحاب رسول الله ‏ (ص)‏ ‏قد شهد ‏ ‏بدرا ‏ ‏توفي ‏ ‏بالمدينة ‏ ‏، قال عمر :‏ ‏فلقيت ‏ ‏عثمان بن عفان ‏ ‏فعرضت عليه ‏ ‏حفصة ‏، ‏فقلت : إن شئت أنكحتك ‏ ‏حفصة بنت عمر ‏، ‏قال : سأنظر في أمري فلبثت ‏ ‏ليالي ، فقال : قد بدا لي أن لا أتزوج يومي هذا ، قال عمر :‏ ‏فلقيت ‏ ‏أبا بكر ‏، ‏فقلت : إن شئت أنكحتك ‏ ‏حفصة بنت عمر ‏ ‏فصمت ‏ ‏أبو بكر ‏ ‏فلم يرجع إلي شيئا فكنت عليه أوجد مني على ‏ ‏عثمان ‏ ‏فلبثت ‏ ‏ليالي ، ثم ‏ ‏خطبها رسول الله ‏ ‏(ص)‏ ‏فأنكحتها اياه فلقيني ‏ ‏أبو بكر ‏، ‏فقال : لعلك وجدت علي حين عرضت علي ‏ ‏حفصة ‏ ‏فلم ارجع إليك ، قلت : نعم ، قال : فانه لم يمنعني أن ارجع إليك فيما عرضت إلا أني قد علمت أن رسول الله ‏ ‏(ص)‏ ‏قد ذكرها فلم أكن لأفشي سر رسول الله ‏ (ص) ‏ولو تركها لقبلتها. )
خالد
مشاهير الفلس مدري وش قدمو للوطن واللمجتمع والله ماقدمو شي ماغير الانحلال والانحراف والخبال حتى ثقافتهم وملابسهم تبرو منها صارو يقلدون الغرب وصارو ضد ثقافة وطنهم ومجتمعهم
زائر
ربع دويله وديل للمجوس وللطرابيش ------ماعليها حسف جات والا غارت
زائر
ربع دويله وديل للمجوس وللطرابيش ------ماعليها حسف جات والا غارت

أخر الأخبار

دباس الدوسري يسخر من الصرامي: " أتحداك ترد "
دباس الدوسري يسخر من الصرامي: " أتحداك ترد "
Time منذ 3 دقائق Views 1125
شاب من البدون يشنق نفسه داخل مركز أمني
شاب من البدون يشنق نفسه داخل مركز أمني
Time منذ 6 دقائق Views 135
بالفيديو..أهالي حفر الباطن ينقذون وافدا من الحبس بدفع ديته
بالفيديو..أهالي حفر الباطن ينقذون وافدا من الحبس بدفع ديته
Time منذ 53 دقيقة Views 1903
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأثنين
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأثنين
Time منذ ساعة Views 1680
توضيح من " التقاعد " بشأن إغلاق فروعها بعدة مناطق
توضيح من " التقاعد " بشأن إغلاق فروعها بعدة مناطق
Time منذ ساعة Views 2074
بيان عاجل من الجيش الليبي عقب رصد سفن تركية
بيان عاجل من الجيش الليبي عقب رصد سفن تركية
Time منذ ساعة Views 2536
رسالة أنمار الحائلي بعد فوز الاتحاد على الوحدة
رسالة أنمار الحائلي بعد فوز الاتحاد على الوحدة
Time منذ ساعتين Views 1961
" كيف يعرف المريض إن كانت مصيبته عقوبة أو ابتلاء؟ " المنيع يجيب
" كيف يعرف المريض إن كانت مصيبته عقوبة أو ابتلاء؟ " المنيع يجيب
Time منذ ساعتين Views 2446
فتاة تعترض موكب زفاف خطيبها السابق: " لن أتركك أبدًا "
فتاة تعترض موكب زفاف خطيبها السابق: " لن أتركك أبدًا "
Time منذ ساعتين Views 1054
عمر خربين على رادار الشباب
عمر خربين على رادار الشباب
Time منذ 3 ساعات Views 2076