محمد صلاح يعادل رقم كريستيانو رونالدو

وكالات (صدى):
سجل المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، هدفا في لقاء ولفرهامبتون، في الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز، الأحد.
وبهذا الهدف رفع محمد صلاح عدد أهدافه في الدوري الإنجليزي إلى 84 هدفا، وهو نفس عدد أهداف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، التي سجلها مع مانشستر يونايتد.
وبحسب موقع ”transfermarkt“ ،الفارق أن محمد صلاح سجل أهدافه في 131 مباراة، بينما أهداف رونالدو في 196 مباراة.
يذكر أن ليفربول فاز بنتيجة 4- 0 على ضيفه ولفرهامبتون واندرارز ليصبح في المركز الثاني في الدوري برصيد 24 نقطة.