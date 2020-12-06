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محمد صلاح يعادل رقم كريستيانو رونالدو

Time منذ 33 دقيقة
Views 1437
محمد صلاح يعادل رقم كريستيانو رونالدو

وكالات (صدى):
سجل المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، هدفا في لقاء ولفرهامبتون، في الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز، الأحد.

وبهذا الهدف رفع محمد صلاح عدد أهدافه في الدوري الإنجليزي إلى 84 هدفا، وهو نفس عدد أهداف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، التي سجلها مع مانشستر يونايتد.

وبحسب موقع ”transfermarkt“ ،الفارق أن محمد صلاح سجل أهدافه في 131 مباراة، بينما أهداف رونالدو في 196 مباراة.

يذكر أن ليفربول فاز بنتيجة 4- 0 على ضيفه ولفرهامبتون واندرارز ليصبح في المركز الثاني في الدوري برصيد 24 نقطة.

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أحدث التعليقات

بلبل البحر
الله يشفيه ويصبره على فراق رفيقة دربه..
abdul
على آخر الزمن بيطلعوا ورعان ليعطوا درسا لدولة قطر تصادق مين وتعادي مين، تدعم مين وتتخلّى عن دعم مين ، فاكرين أنها جزيرة ريتْوِيت .
abdul
ربما هذه هي الطريقة الدبلوماسية الموجودة لدى الفتاة لتقول له " مش طايق أشوف خلقتك، إبعد عني وعن أهلي يالخسيس ." فجابت مكر " اربعة حفلات " عارفة سلفا أنه ما يقدر ينفذ طلبها ومن ثَمّ يفارقها . واللي اوله شرط آخره نور .
ابوثنيان
انتبة ترى شمس موجودة بالمملكة 🤣🤣🤣🤣
نايف
يافتاح ياكريم، ولكن اتمنى فتح معاهد واستقطاب الطلاب بالتخصصات التي يحتاجها سوق العمل

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