مشجعون: " إيقاف حمد الله مطلب وطني "

ماجد محمد (صدى):
لا زال النصر يعاني من الأزمات واحدة تلو الأخرى، في ظل النتائح السلبية التي يحققها، آخرها الهزيمة أمام أبها بالجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ووسط تلك الأزمات، بات النصر مهددا بالحرمان من اللاعب المغربي عبد الرزاق حمدالله، إذ تصدر وسم " إيقاف حمدالله مطلب وطني " قائمة التريند، وأعرب المشجعون عن غضبهم من تصرفات اللاعب المغربي، متسائلين: " ماهو السر في عدم تطبيق النظام على النصر؟ "، بعد واقعة امتناعه عن الصعود لمنصة التتويج في مباراة نهائي كأس الملك.
وطالب المشجعون بعقوبة رادعة للاعب المغربي، حتى لا يتمادى في تصرفاته، متسائلين: "إلى متى هذه التجاوزات ".
الجدير بالذكر أن القانوني صالح المقبل، صدم النصر، بعد الكشف عن إمكانية إيقاف حمد الله لمدة شهرين بسبب عدم صعوده لمنصة التتويج بصفته قائدا للفريق، ليصعد وليد عبد الله حارس الفريق بدلا منه، لتدارك الأزمة.
اقرأ أيضًا: