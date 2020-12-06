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مشجعون: " إيقاف حمد الله مطلب وطني "

Time منذ 28 دقيقة
Views 1711
مشجعون: " إيقاف حمد الله مطلب وطني "

ماجد محمد (صدى):
لا زال النصر يعاني من الأزمات واحدة تلو الأخرى، في ظل النتائح السلبية التي يحققها، آخرها الهزيمة أمام أبها بالجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووسط تلك الأزمات، بات النصر مهددا بالحرمان من اللاعب المغربي عبد الرزاق حمدالله، إذ تصدر وسم " إيقاف حمدالله مطلب وطني " قائمة التريند، وأعرب المشجعون عن غضبهم من تصرفات اللاعب المغربي، متسائلين: " ماهو السر في عدم تطبيق النظام على النصر؟ "، بعد واقعة امتناعه عن الصعود لمنصة التتويج في مباراة نهائي كأس الملك.

وطالب المشجعون بعقوبة رادعة للاعب المغربي، حتى لا يتمادى في تصرفاته، متسائلين: "إلى متى هذه التجاوزات ".

الجدير بالذكر أن القانوني صالح المقبل، صدم النصر، بعد الكشف عن إمكانية إيقاف حمد الله لمدة شهرين بسبب عدم صعوده لمنصة التتويج بصفته قائدا للفريق، ليصعد وليد عبد الله حارس الفريق بدلا منه، لتدارك الأزمة.

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
مات تعليم العلوم الصحيح، وصار تعليم العلوم شحيح
sami
ههههه ولساااااا ياما ح نشووووف 😁🤣😁
sami
هههه انا تهت في الضبااااب ماعرفت ارجع للبيت 😁😁
winner4ever
يا ابوخرقة من اللي سمح له ( تركة يتمتع بالإجازات مع مساعديه ".) أو ما تقدر تتكلم عليه .. من جد «مقدرش على الحمار جاي يتشطر على البردعة»
winner4ever
ابوخرقة حتى وهو مفصول إلا انه مزال مستمر بالكذب ... يا أخي احترم كبر سنك واترك عنك هالأسلوب اللي آخرتها فصل وركز في نفسك وفي بيتك ... واترك عن الخرق

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