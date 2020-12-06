" المنيع " يوضح حكم تحصين الأبناء المسافرين بعيدًا بالأذكار " فيديو " 

الرياض (صدى):
أوضح المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء عبدالله بن سليمان المنيع، حكم تحصين الأبناء المسافرين بعيدًا بالأذكار.
وقال " المنيع " خلال حواره عبر برنامج " يستفتونك ":" من حق الوالد علي ولده مما تقتضيه فترة الأبوة المبنية على الرحمة والعطف والرأفة بهم والحرص على أن يحصلوا على ما ينفعهم وعلى ما فيه استقامتهم وصلاحهم ".
وأضاف " المنيع "؛" حين يعمل الأب على أوراد يدعو بها ربه أن يحفظ أولاده وهم في خارج البيت "، متابعا:" حين يسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمي أولاده ويهديهم ويحفظهم ويقيهم شر الفتن والفواحش ما ظهر منها وما بطن ".