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" المنيع " يوضح حكم تحصين الأبناء المسافرين بعيدًا بالأذكار " فيديو " 

Time منذ 53 دقيقة
Views 1669
" المنيع " يوضح حكم تحصين الأبناء المسافرين بعيدًا بالأذكار " فيديو " 

الرياض (صدى):
أوضح المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء عبدالله بن سليمان المنيع، حكم تحصين الأبناء المسافرين بعيدًا بالأذكار.

وقال " المنيع " خلال حواره عبر برنامج " يستفتونك ":" من حق الوالد علي ولده مما تقتضيه  فترة الأبوة المبنية على الرحمة والعطف والرأفة بهم والحرص على أن يحصلوا على ما ينفعهم وعلى ما فيه استقامتهم وصلاحهم ".

وأضاف " المنيع "؛" حين يعمل الأب على أوراد يدعو بها ربه أن يحفظ أولاده وهم في خارج البيت "، متابعا:" حين يسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمي أولاده  ويهديهم ويحفظهم ويقيهم شر الفتن والفواحش ما ظهر منها وما بطن ".

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
مات تعليم العلوم الصحيح، وصار تعليم العلوم شحيح
sami
ههههه ولساااااا ياما ح نشووووف 😁🤣😁
sami
هههه انا تهت في الضبااااب ماعرفت ارجع للبيت 😁😁
winner4ever
يا ابوخرقة من اللي سمح له ( تركة يتمتع بالإجازات مع مساعديه ".) أو ما تقدر تتكلم عليه .. من جد «مقدرش على الحمار جاي يتشطر على البردعة»
winner4ever
ابوخرقة حتى وهو مفصول إلا انه مزال مستمر بالكذب ... يا أخي احترم كبر سنك واترك عنك هالأسلوب اللي آخرتها فصل وركز في نفسك وفي بيتك ... واترك عن الخرق

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