تفاصيل خطبة الملك سعود التاريخية في الأمم المتحدة قبل 63 عاما

الرياض (صدى):
أظهرت صورة نادرة لصحيفة شيكاغو ديلي تغطية كاملة عن زيارة الملك سعود إلى أمريكا في يناير 1957 م.
وتعتبر زيارة الملك سعود بن عبد العزيز إلى أمريكا قبل نحو 63 عامًا من الزيارات التاريخية، حيث بدأت في التاسع والعشرين من شهر يناير من عام 1957، واستغرقت 11 يومًا وحظيت باهتمام رسمي وشعبي كبيرين، وحققت هدفها في بحث القضايا العالمية المعاصرة، والقضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
وتوجه الملك سعود إلى مقر هيئة الأمم المتحدة، وألقى خطبة استغرقت 20دقيقة وقد استهل الملك سعود، خطابه بالثناء على هيئة الأمم المتحدة «تلك المنظمة التي علقت عليها البشرية أكبر الآمال وأعزها». وأضاف: «لقد وجدت مبادئ الميثاق في الأمم المتحدة تجاوبًا صادقًا وترحيبًا حارًا من أمتي»، ثم ذكر المندوبين بالحقيقة التالية عندما قال: «لا شك أن الكثيرين منكم يعرفون أن معنى الإسلام هو السلام، وأن تحيتنا اليومية هي تمني السلام بعضنا للبعض الآخر. وشريعتنا الإسلامية قد سجلت منذ أكثر من 13 قرنًا أن الناس سواسية».
وتحدث عن التوتر والاضطرابات الناشئة عن «سياسة السيطرة والتمسك بالنزعات العتيقة البالية»، التي ينتج عنها «عدوان وقتال وضغائن وأحقاد»، وقدم النصح إذ قال: «إن الرجوع إلى حظيرة الأمم المتحدة ورد علاقات الدول والشعوب إلى مبادئها وتعاليمها والتمسك بأحكام ميثاقها نصًا وروحًا وتمكين الشعوب المطالبة بحقها في الحرية والاستقلال من تقرير مصيرها هو السبيل الوحيد لتجنيب الإنسانية شرور الأزمات وويلات الحروب».
ودعا الملك سعود، جميع أعضاء هيئة الأمم إلى التمسك بمبادئ العدالة واحترام حقوق الإنسان والسعي الحثيث للمحافظة على السلام والأمن الدوليين.