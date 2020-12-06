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مشادة  كلامية حادة بين سعود الصرامي وأحمد العجلان 

Time منذ ساعة
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مشادة  كلامية حادة بين سعود الصرامي وأحمد العجلان 

نواف السالم (صدى):
هاجم المتحدث الإعلامي السابق لنادي النصر سعود الصرامي الإعلامي الرياضي أحمد العجلان بشأن  تصريحات لنجم النصر السابق حسين هادي الذي قال فيها:"  أحسنوا النوايا وأبعد أصحاب المصالح ليعود النص إلى الواجهة، شماعة التحكيم تبرير للفشل ".

و قال " الصرامي ":"  تلقيت اتصال من الكابتن حسين  فقال انني لا اعرف شئ عن هذا التصريح المزعوم "، فرد العجلان عليه:"  ‏‎الاتصال قبل يفصلونك من وظيفة المتحدث الصامت أو عقب ".

فقال الصرامي:"  ‏‎أنا فصلتك من قناة ٢٤ بعد ما سمعت و شاهدت قرائتك الركيكة لبيان الهلال بعد احتجاجه على خروجه من دوري أبطال آسيا، فقد تلقيت اتصالات من أساتذة اللغة العربية و البلاغة و النحو بأن المذيع الذي قام بقرائة بيان الهلال لا يمكن تقديمة للمشاهدين بهذا الأسلوب المتواضع "، فرد العجلان:"  ‏‎أنت ما قدرت تتكلم وأنت متحدث عشان تفصل أو تعين ".

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
مات تعليم العلوم الصحيح، وصار تعليم العلوم شحيح
sami
ههههه ولساااااا ياما ح نشووووف 😁🤣😁
sami
هههه انا تهت في الضبااااب ماعرفت ارجع للبيت 😁😁
winner4ever
يا ابوخرقة من اللي سمح له ( تركة يتمتع بالإجازات مع مساعديه ".) أو ما تقدر تتكلم عليه .. من جد «مقدرش على الحمار جاي يتشطر على البردعة»
winner4ever
ابوخرقة حتى وهو مفصول إلا انه مزال مستمر بالكذب ... يا أخي احترم كبر سنك واترك عنك هالأسلوب اللي آخرتها فصل وركز في نفسك وفي بيتك ... واترك عن الخرق

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