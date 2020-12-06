مشادة  كلامية حادة بين سعود الصرامي وأحمد العجلان 

نواف السالم (صدى):
هاجم المتحدث الإعلامي السابق لنادي النصر سعود الصرامي الإعلامي الرياضي أحمد العجلان بشأن تصريحات لنجم النصر السابق حسين هادي الذي قال فيها:" أحسنوا النوايا وأبعد أصحاب المصالح ليعود النص إلى الواجهة، شماعة التحكيم تبرير للفشل ".
و قال " الصرامي ":" تلقيت اتصال من الكابتن حسين فقال انني لا اعرف شئ عن هذا التصريح المزعوم "، فرد العجلان عليه:" الاتصال قبل يفصلونك من وظيفة المتحدث الصامت أو عقب ".
فقال الصرامي:" أنا فصلتك من قناة ٢٤ بعد ما سمعت و شاهدت قرائتك الركيكة لبيان الهلال بعد احتجاجه على خروجه من دوري أبطال آسيا، فقد تلقيت اتصالات من أساتذة اللغة العربية و البلاغة و النحو بأن المذيع الذي قام بقرائة بيان الهلال لا يمكن تقديمة للمشاهدين بهذا الأسلوب المتواضع "، فرد العجلان:" أنت ما قدرت تتكلم وأنت متحدث عشان تفصل أو تعين ".