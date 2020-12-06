المطلق يوضح.. كيف يكون بر الوالدين بعد وفاتهما؟ "فيديو"

علي القحطاني (صدى):
أوضح عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله المطلق كيف يكون بر الوالدين بعد وفاتهما.
وقال المطلق: "جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يارسول الله أن والدي قد ماتا فهل بقى من برهما شيء أبرهما به بعد موتهما، قال نعم الدعاء لهم "
واستشهد المطلق بحديث النبي صلي الله عليه وسلم : "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له"
وأضاف: يمكن أن يكون بر الوالدين بعد موتهما بالاستغفار لهما وصلة الرحم التي لاتوصل إلا بهما وإكرام صديقهما، وتنفيذ وصيتهما والصدقة عنهما والعمل الصالح".