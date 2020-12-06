الصرامي يفتح النار على فيتوريا ويطالب بمحاسبته 

نواف السالم (صدى):
فتح المتحدث الرسمي باسم نادي النصر السابق، سعود الصرامي، النار على البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر، قائلا:" العلاقة التي تربط فتيوريا بالنصر علاقة عمل وهو يحصل على ملايين اليورات مقابل ذلك ".
وأضاف " الصرامي ":" فيتوريا لا يدرب النصر بالمجان أو جاء بنظام الفزعة، تركة يتمتع بالإجازات مع مساعديه كان نتاجها سوء الإعداد و ضعف اللياقة و كثرة الإصابات ".
وشدد " الصرامي "، قائلا:" يجب محاسبته و متابعته يومياً و فرض ساعات عمل كافية لتصحيح المسار ".
وكان فريق " ضمك " حقق فوزا مثيرا على الأهلي بنتيجة 4 - 3، في المباراة التي جمعتهما، على ملعب المحالة، ضمن منافسات الجولة السابعة، من مسابقة الدروي، وبهذا الفوز أصبح النصر في المركز الأخير بالدوري.