الأعداد السابقة للصحيفة

الصرامي يفتح النار على فيتوريا ويطالب بمحاسبته 

Time منذ ساعة
Views 2218
Comment 2
الصرامي يفتح النار على فيتوريا ويطالب بمحاسبته 

نواف السالم (صدى):
فتح المتحدث الرسمي باسم نادي النصر السابق، سعود الصرامي، النار على البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر، قائلا:" العلاقة التي تربط فتيوريا بالنصر علاقة عمل وهو يحصل على ملايين اليورات مقابل ذلك ".

 

وأضاف " الصرامي ":" فيتوريا لا يدرب النصر بالمجان أو جاء بنظام الفزعة، تركة يتمتع بالإجازات مع مساعديه كان نتاجها سوء الإعداد و ضعف اللياقة و كثرة الإصابات ".

 

وشدد " الصرامي "، قائلا:" يجب محاسبته و متابعته يومياً و فرض ساعات عمل كافية لتصحيح المسار ".

 

وكان فريق " ضمك "  حقق فوزا مثيرا على الأهلي بنتيجة 4 - 3، في المباراة التي جمعتهما، على ملعب المحالة، ضمن منافسات الجولة السابعة، من مسابقة الدروي، وبهذا الفوز أصبح النصر في المركز الأخير بالدوري.

Time واتساب

أحدث التعليقات

abdul
وبعدين لايش اليومين ذول طالعين لينا ب" شم مفارق الرأس " وكأنك تعيدين كلام بدور؟ الم تقرئي تعليقات القراء حين ذاك وكيف انهم في هذا الزمن استبدلوا شم مفارق الرأس بشمشمة مفارق أخري تحت السّرّة من قدام ومن وراء جسد البنت ؟
مسافات
هذا احد مهووسي الميديا منذ زمن ممن لايقدمون الا الاسفافات والمضمون الهابط وطالع الان يحكي قصة من خياله وهي مايسمى في علم النفس بالتقمص والاسقاط ليقنع نفسه بانه شخصية هامة ظنا منه ان الناس سيصدقونه ويركضون لمتابعته ومن اراد ان يعرف من هو فيحان فعليه باليوتيوب مره طبيب ومره مهندس و .. و.. الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاه وهذا وغيره ممن منحتهم مواقع التواصل هذه الحرية فلا ياتونك الا بالجهل والهمجية وانحطاط القيم .
abdul
بلاش التفلسف والمثالية. الزواج من زمن الرسول صلي الله عليه وآله وسلم والصحابة رضوان الله عليهم كان - وكما وصفه سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم - لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، نعم حث وفضّل لذات الدين دون ان يحرّم المقاصد الآخر للزواج، " ... فاظفر بذات الدين تربت يداك." . وعمر رضي الله عنه لم يفكر تحديد المهور خوفا من القرون القادمة للمغالات في المهور، بل واقع حاصل في عصره. والمرأة الشجاعة قوّمته حتي عدل عن فكرة تقليل المهور.فاتركوا الناس تتزوج من أشكالها. بل على الولد والبنت ان يلفظوا كل شروطهما قبل الزواج وقبل كتب الكتاب، ليرى الطرفين اذا الزواجة تلك تلزمهم او ما تلزمهمش ويعدلوا عن رأيهم في الإرتباط .
بندر الحربي
حسبي الله ونعم الوكيل حلبتو المووووطنين حلب قبل يومين مخالفه عدم حمل رخصه 1000ريال حسبي الله عليكم
لا يهمونك انا مجنونك
شباب والله حرام عليكم النصر وإعلاميية تركو حتى مراكز الترتيب بالدوري وماخذين ركن لحالهم بالأخير عشان معاهم مشروع الا تحشرو روسكم فيهم غصب

أخر الأخبار

محلل تحكيمي : هدف الاتحاد الأول " غير صحيح "
محلل تحكيمي : هدف الاتحاد الأول " غير صحيح "
Time منذ 4 دقائق Views 149
وليد الفراج : هؤلاء هم المقاتلون الثلاثة
وليد الفراج : هؤلاء هم المقاتلون الثلاثة
Time منذ 6 دقائق Views 144
المطلق يوضح.. كيف يكون بر الوالدين بعد وفاتهما؟ "فيديو"
المطلق يوضح.. كيف يكون بر الوالدين بعد وفاتهما؟ "فيديو"
Time منذ 14 دقيقة Views 1312
كاريلو: الشباب والأهلي الأقرب لمنافستنا
كاريلو: الشباب والأهلي الأقرب لمنافستنا
Time منذ 45 دقيقة Views 1526
احسن حل مع الاسعار المبالغ فيها
احسن حل مع الاسعار المبالغ فيها
Time منذ 49 دقيقة Views 498
يعلم زوجته السواقة والنتيجه
يعلم زوجته السواقة والنتيجه
Time منذ 51 دقيقة Views 468
طالبة جامعية " حاقده " على دكتورة
طالبة جامعية " حاقده " على دكتورة
Time منذ 52 دقيقة Views 498
النمر يوجه نصيحة لكبار السن لمواجهة الطقس البارد
النمر يوجه نصيحة لكبار السن لمواجهة الطقس البارد
Time منذ 58 دقيقة Views 1766
صورة نادرة للملك سعود مع الوصي على عرش العراق قبل 63 عام
صورة نادرة للملك سعود مع الوصي على عرش العراق قبل 63 عام
Time منذ ساعة Views 1678
سطام بن خالد: توقف قطر عن دعم الإرهاب يعيدها للعمق الخليجي
سطام بن خالد: توقف قطر عن دعم الإرهاب يعيدها للعمق الخليجي
Time منذ ساعة Views 2220