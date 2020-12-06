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" الحصيني " يتوقع تشكل سحب ممطرة متفاوتة على عدة مناطق 

Time منذ ساعة
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" الحصيني " يتوقع تشكل سحب ممطرة متفاوتة على عدة مناطق 

عادل الحربي (صدى):
توقع الباحث في الطقس والأرصاد، عبدالعزيز الحصيني، تشكل سحب ممطرة متفاوتة على سواحل الإمارات العربية المتحدة خاصة السواحل الشمالية الشرقية منها.

وأضاف " الحصيني ":" أتوقع امتداد الأمطار إلى سواحل ‎سلطنة عمان الشرقية منها مع انخفاض تدرجي في الحرارة ".

وتوقعت هيئة الأرصاد استمرار تأثير الموجة الباردة على معظم مناطق المملكة تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية، كما تكون السماء غائمة جزئياً على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأوضح التقرير أن مكة المكرمة ستشهد أعلى درجة حرارة نهارًا وتبلغ 32 درجة مئوية، في حين ستشهد طريف أقل درجة حرارة وهي 15 مئوية.

 

وأشارت إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-42 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-42 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج

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أحدث التعليقات

abdul
وبعدين لايش اليومين ذول طالعين لينا ب" شم مفارق الرأس " وكأنك تعيدين كلام بدور؟ الم تقرئي تعليقات القراء حين ذاك وكيف انهم في هذا الزمن استبدلوا شم مفارق الرأس بشمشمة مفارق أخري تحت السّرّة من قدام ومن وراء جسد البنت ؟
مسافات
هذا احد مهووسي الميديا منذ زمن ممن لايقدمون الا الاسفافات والمضمون الهابط وطالع الان يحكي قصة من خياله وهي مايسمى في علم النفس بالتقمص والاسقاط ليقنع نفسه بانه شخصية هامة ظنا منه ان الناس سيصدقونه ويركضون لمتابعته ومن اراد ان يعرف من هو فيحان فعليه باليوتيوب مره طبيب ومره مهندس و .. و.. الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاه وهذا وغيره ممن منحتهم مواقع التواصل هذه الحرية فلا ياتونك الا بالجهل والهمجية وانحطاط القيم .
abdul
بلاش التفلسف والمثالية. الزواج من زمن الرسول صلي الله عليه وآله وسلم والصحابة رضوان الله عليهم كان - وكما وصفه سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم - لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، نعم حث وفضّل لذات الدين دون ان يحرّم المقاصد الآخر للزواج، " ... فاظفر بذات الدين تربت يداك." . وعمر رضي الله عنه لم يفكر تحديد المهور خوفا من القرون القادمة للمغالات في المهور، بل واقع حاصل في عصره. والمرأة الشجاعة قوّمته حتي عدل عن فكرة تقليل المهور.فاتركوا الناس تتزوج من أشكالها. بل على الولد والبنت ان يلفظوا كل شروطهما قبل الزواج وقبل كتب الكتاب، ليرى الطرفين اذا الزواجة تلك تلزمهم او ما تلزمهمش ويعدلوا عن رأيهم في الإرتباط .
بندر الحربي
حسبي الله ونعم الوكيل حلبتو المووووطنين حلب قبل يومين مخالفه عدم حمل رخصه 1000ريال حسبي الله عليكم
لا يهمونك انا مجنونك
شباب والله حرام عليكم النصر وإعلاميية تركو حتى مراكز الترتيب بالدوري وماخذين ركن لحالهم بالأخير عشان معاهم مشروع الا تحشرو روسكم فيهم غصب

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