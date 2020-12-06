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الفيصل مهاجماً إسرائيل: "لا يمكن علاج جرح مفتوح بالمسكنات"

Time منذ 53 دقيقة
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الفيصل مهاجماً إسرائيل: "لا يمكن علاج جرح مفتوح بالمسكنات"

الرياض (صدى):
حدثت مشادة حادة بين رئيس المخابرات السابق الأمير تركي الفيصل ووزير خارجية إسرائيل غابي أشكنازي في جلسة منتدى "حوار المنامة" الأمني المنعقد في العاصمة البحرينية اليوم الأحد.

وأكد الفيصل أن الدولة العبرية تستمر في الوقت نفسه باحتلال الأراضي الفلسطينية وقصف الدول العربية وتمتلك ترسانة نووي، بالإضافة إلى "إرسال كلابها الهجومية في وسائل الإعلام الدولية ضد المملكة"

وأوضح الفيصل إن "إسرائيل" تقدم نفسها على أنها دولة صغيرة، تعاني من تهديد وجودي محاطة بقتلة متعطشين للدماء يرغبون في القضاء عليها، واتهمها بأنها احتجزت آلاف الفلسطينيين الذين سرقت أراضيهم في معسكرات.

واضاف: "لا يمكن علاج جرح مفتوح باستخدام مسكنات الألم"، ودعا إسرائيل إلى الموافقة على مبادرة السلام العربية، معتبرًا ذلك الطريقة الوحيدة للتصدي معًا لإيران.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههههههههههههههههه .. .. الله يرحم مزنه ..
OMAR ALFARSI
👍👍👍
ابو محمد 😎 ✍️
اتهني ياالمزيونه ..
ابو محمد 😎 ✍️
الخطا على الطيار ليش ماطفا المراوح ..
ع. س. ع
ليش تنكرون الجميل والله لو لا الله ثم السومة ما تشلون الدوري اللي اخذتوة خلو عندكم قليل من الانصاف وقول الحقيقة فليس عيباً اينعم السومة هبط مستواة وهذا يحصل لأي لاعب في العالم بس لا تجحدون ما قدمة

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