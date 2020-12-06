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تحذير من " البيئة " للنحالين وأصحاب المواشي في الليث 

Time منذ 41 دقيقة
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Comment 1
تحذير من " البيئة " للنحالين وأصحاب المواشي في الليث 

نايف السالم (صدى):
دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، لأخذ الحذر من وجود عدد من أسراب الجراد الصحراوي في محافظة الليث.

وناشدت الوزارة بضرورة ابتعاد جميع النحالين وأصحاب المواشي عن مواقع الإصابة فورًا، وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية والنباتية من عمليات الرش التي تستهدف القضاء على هذه الأسراب.

وأوضحت أن عملية المكافحة ستشمل جميع مراكز محافظة الليث، مبينة أنه يمكن التبليغ عن الإصابة على خدمة بلاغات الجراد الصحراوي عبر النظام الإلكتروني " بلغ "، لتمكين المستفيد من الإبلاغ عن حالة الجراد عبر النظام مباشرة ومتابعة حالة البلاغ.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههههههههههههههههه .. .. الله يرحم مزنه ..
OMAR ALFARSI
👍👍👍
ابو محمد 😎 ✍️
اتهني ياالمزيونه ..
ابو محمد 😎 ✍️
الخطا على الطيار ليش ماطفا المراوح ..
ع. س. ع
ليش تنكرون الجميل والله لو لا الله ثم السومة ما تشلون الدوري اللي اخذتوة خلو عندكم قليل من الانصاف وقول الحقيقة فليس عيباً اينعم السومة هبط مستواة وهذا يحصل لأي لاعب في العالم بس لا تجحدون ما قدمة

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