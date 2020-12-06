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" واتس آب " يطلق ميزة جديدة

Time منذ دقيقتين
Views 1129
" واتس آب " يطلق ميزة جديدة

وكالات (صدى):
يطلق تطبيق المراسلة الفورية واتساب ميزة جديدة طال انتظارها على نسخة سطح المكتب المعروفة باسم Whatsapp Web، وهي القدرة على إجراء مكالمات فيديو ومكالمات صوتية.

وأوضحت صحيفة الغارديان البريطانية، أنه لا يمكن الوصول إلى هذه الميزة في الوقت الحالي، لكنها ستتوفر قريبًا لجميع المستخدمين، مضيفة أن هذا التحديث يهدف التطبيق المملوك لفيسبوك إلى منح المستخدمين القدرة على إجراء مكالمات من أجهزة اللاب توب وليس فقط من الهواتف الذكية.

وأشارت إلى أنه سيتم إضافة هذا التحديث الجديد في الإصدارات التجريبية أولًا لاختبارها بين المستخدمين، وفي حال نجاحها وعدم ظهور مشاكل تقنية فيها، سيتم طرحها للجميع.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههههههههههههههههه .. .. الله يرحم مزنه ..
OMAR ALFARSI
👍👍👍
ابو محمد 😎 ✍️
اتهني ياالمزيونه ..
ابو محمد 😎 ✍️
الخطا على الطيار ليش ماطفا المراوح ..
ع. س. ع
ليش تنكرون الجميل والله لو لا الله ثم السومة ما تشلون الدوري اللي اخذتوة خلو عندكم قليل من الانصاف وقول الحقيقة فليس عيباً اينعم السومة هبط مستواة وهذا يحصل لأي لاعب في العالم بس لا تجحدون ما قدمة

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