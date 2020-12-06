الفيصل يناقش مع رئيس الآسيوي رؤية الاتحاد في تطوير منظومة كرة القدم

ماجد محمد (صدى):
التقى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، بسلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وذلك خلال زيارة الفيصل للبحرين، وبحضور الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز، سفير المملكة.
ورحب سلمان بن إبراهيم في بداية اللقاء، بوزير الرياضة، مشيداً بما تشهده الرياضة السعودية من قفزات نوعية ومتميزة على كافة الأصعدة، ما يعزز مكانتها إقليمياً وقارياً ودولياً.
فيما أعرب الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، عن شكره لرئيس الاتحاد الآسيوي، على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، منوهاً بما جرى من مباحثات تصب في صالح كرة القدم الآسيوية، وخدمة اللعبة في مختلف أنحاء القارة.
وتم خلال اللقاء، مناقشة رؤية الاتحاد الآسيوي في تطوير منظومة كرة القدم في القارة للنهوض بمسيرة كرة القدم الآسيوية، كما تم استعراض برامج دعم الاتحادات الوطنية، بالإضافة إلى أهم المستجدات على ساحة كرة القدم الآسيوية، وحضر اللقاء ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، وويندسور جون الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.