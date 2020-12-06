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مُطالبات بتمديد وقت الإشارة الخضراء في تقاطع مروري بالرياض 

Time منذ ساعة
Views 1735
مُطالبات بتمديد وقت الإشارة الخضراء في تقاطع مروري بالرياض 

الرياض (صدى):
تزايدت المطالبات من قبل المواطنين بتمديد وقت الإشارة الضوئية الخضراء في تقاطع العروبة بالرياض، وذلك لتسببها بإزدحام مستمر بسبب قصر مدتها.

وكانت الإدارة العامة للمرور نفت في تصريحات سابقة ما يتم تداوله بشأن تحول إشارة المرور من اللون الأخضر إلى الأحمر مباشرة دون التحول للون الأصفر.

وأوضحت أن إشارة المرور بألوانها الثلاث تعتبر نظاماَ دولياً، لافتة إلى أن ما حدث يعتبر ملاحظة تقنية على شريحة كرت التشغيل لكنترول الإشارة التي تم تصويرها وسيتم مراجعة من تم تسجيل مخالفة قطع الإشارة عليه من قبل نظام الرصد الآلي في نفس الموقع.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههههههههههههههههه .. .. الله يرحم مزنه ..
OMAR ALFARSI
👍👍👍
ابو محمد 😎 ✍️
اتهني ياالمزيونه ..
ابو محمد 😎 ✍️
الخطا على الطيار ليش ماطفا المراوح ..
ع. س. ع
ليش تنكرون الجميل والله لو لا الله ثم السومة ما تشلون الدوري اللي اخذتوة خلو عندكم قليل من الانصاف وقول الحقيقة فليس عيباً اينعم السومة هبط مستواة وهذا يحصل لأي لاعب في العالم بس لا تجحدون ما قدمة

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