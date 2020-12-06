آل الشيخ معلقاً على فوز القادسية:" أشبه بسباق فيراري يقودها سائق بخبرة متوسطة"

نواف السالم (صدى):
علق طلال آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم على مباراة الشباب والقادسية التي انتهت بفوز الأخير ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال آل الشيخ: "مباراة اليوم أشبه بسباق بين فيراري يقودها سائق بخبرة متوسطة، ويوكن بقيادة سائق خبير!٠
وأضاف :" مبروك للاعبي القادسية الذين أجادوا تطبيق تكتيك مدربهم، على اجتهادات لاعبي الشباب وتحقيق فوز مستحق"٠
الجدير بالذكر أن فريق القادسية تغلب على الشباب بنتيجة "2-1" في المباراة المقامة على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي بالخبر، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.