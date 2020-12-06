 الملحم: الهلال بطلًا للدوري بنسبة 95% والوصافة يتنافس عليها ثلاثة فرق

ماجد محمد (صدى):
قال الإعلامي الرياضي عادل الملحم:" الدوري هذا الموسم انتهى، والهلال بطلا بنسبة 95% "، مما أثار الجدل بين عشاق الساحرة المستديرة.
وأضاف " الملحم ":" الوصافة سيتنافس عليها أندية الشباب والأهلي والاتحاد ".
وكان الهلال اختتم تحضيراته، استعدادًا لمواجهة الرائد غدًا، ضمن مباريات الجولة السابعة من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وتركزت الحصة التدريبية للهلال على الجوانب اللياقية والفنية، حيث اشتمل المران على تدريبات لياقية، وتطبيقات فنية وتكتيكية لبقية اللاعبين، واختتم المران بمناورة على جزء من الملعب.
وواصل الثلاثي،" عبد الله المعيوف، وحبيب الوطيان، وجوستافو كويلار "، برامجهم العلاجية والتأهيلية.