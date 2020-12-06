بالفيديو.. القادسية يتغلب على الشباب بهدفين

نواف السالم (صدى):
تغلب فريق القادسية على الشباب بنتيجة "2-1" في المباراة المقامة على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي بالخبر، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
افتتح ماكيتي ديوب لاعب الشباب الهدف الأول لفريقه في الدقيقة ال20، كما سجل دانيلو أسبريا هدف التعادل للقادسية في الدقيقة ال 41، واحرز كارلوس اندريا هدف افوز في الدقيقة 66.
وبهذه النتيجة رفع رصيده إلى 10 نقاط، ويلاقي العين الجمعة 11 ديسمبر، بينما توقف الشباب عند 14 نقطة، ويواجه الاتحاد في اليوم ذاته